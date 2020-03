Essayez cette superbe recette de Gigot d'agneau laqué concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine.

GIGOT D’AGNEAU LAQUÉ

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 4 heures et 30 minutes

Ingrédients

1 gigot d’agneau du Québec, désossé

2 oignons, hachés

4 gousses d’ail, hachées

30 ml (2 c. à table) graines de coriandre, moulues

30 ml (2 c. à table) paprika fumé doux

30 ml (2 c. à table) graines de cumin, moulues

1 bouillon cube de légumes

4 branches de romarin

30 ml (2 c. à table) pâte de tomate

1 citron, en quartiers

500 ml (2 tasses) pois chiches

750 ml (3 tasses) courge Butternut, en cubes

8 dattes, hachées

45 ml (3 c. à table) miel

45 ml (3 c. à table) sauge, hachée

4 portions de semoule de blé cuite (couscous)

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 150 °C (300 °F).

ÉTAPE 2

Dans une rôtissoire, déposez le gigot et ajouter les oignons, l’ail, la coriandre, le paprika, le cumin, le bouillon cube, le romarin, la pâte de tomate, le citron, les pois chiches, la courge, les dattes, de l'eau à hauteur du gigot, couvrez d’un papier d'aluminium et laissez cuire au four 4 heures.

ÉTAPE 3

Dans un bol, mélangez le miel, la sauge, du sel et poivre. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 4

Retirez de la rôtissoire et badigeonnez le gigot du mélange préparé.

ÉTAPE 5

Montez la température du four à 220 °C (425 °F).

ÉTAPE 6

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, déposez le gigot et laissez cuire au four, 30 minutes.

ÉTAPE 7

Entre temps, dans la rôtissoire, faites réduire le jus de cuisson jusqu'à obtenir un jus concentré. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 8

Serviez le gigot, accompagné de semoule de blé et du jus de cuisson.