4 habitudes à adopter pour un cœur en santé

Février est le Mois de la santé du cœur, mais il est bon de s’en soucier toute l’année ! Pour un cœur « jeune » et en santé, voici quelques astuces à glisser dans votre quotidien.

Dites adieu au tabac

La mauvaise réputation de la cigarette n’est malheureusement plus à faire. Puisque l’exposition à la fumée secondaire et le tabagisme ajoutent aux risques de maladies du cœur, il vaut mieux écraser sans tarder !

Rehaussez le contenu de votre assiette

En intégrant à votre menu quotidien 7 à 10 portions de fruits et de légumes ainsi que des aliments à grains entiers et protéinés, vous réduirez les risques de maladies cardiovasculaires. Parallèlement, songez à réduire la teneur en sel, en sucre et en matières grasses de vos plats pour une alimentation plus saine.

Trouvez l’activité physique qui vous plaît

La pratique régulière d’une activité physique, d’intensité moyenne à élevée, contribue non seulement au maintien d’un poids santé, mais également à réduire votre niveau de stress – d’excellentes habitudes qui favorisent une bonne santé du cœur.

Soyez à l’affût !

Demeurez en phase avec votre corps. Retenez que certains signes précurseurs à une crise cardiaque ne mentent pas. Il n’est pas normal de vivre une douleur ou un inconfort thoracique, d’avoir des sueurs inopportunes, des étourdissements soudains ou encore des nausées. Il est important de savoir que les symptômes peuvent différer entre les hommes et les femmes. Au besoin, consultez un expert de la santé.

En marge des saines habitudes de vie, il arrive malgré tout que l’on ait besoin d’un coup de pouce médical. Au Québec, en matière de bonne santé du coeur, c’est souvent vers les experts de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval (IUCPQ-UL) que l’on se tourne.

Un établissement pour tout changer

L’IUCPQ-UL est un centre hospitalier universitaire spécialisé en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l’obésité qui dessert actuellement plus de 2 millions de Québécois. Il s’agit d’ailleurs du seul établissement hospitalier à offrir ces trois spécialités sous un même toit au pays!

La Fondation IUCPQ appuie la mission de l’Institut. Au fil des années, l’organisme a contribué pour plus de 35 millions de dollars en finançant l’achat d’équipements spécialisés et en participant au financement de la recherche et de l’enseignement, et ce, au plus grand bénéfice de la population du centre et de l’est du Québec. Celle-ci soutient également les avancées technologiques et les innovations médicales de l'Institut afin d'offrir les meilleurs soins aux patients avec les meilleures technologies en plus de faire la promotion des saines habitudes de vie.

Un atout considérable pour prévenir les maladies cardiovasculaires est de savoir reconnaitre les principaux signes et symptômes avant-coureurs de ce type de malaise. Rappelez-vous que ces signes peuvent varier d’une personne à l’autre ou selon le sexe. Restez alerte aux symptômes suivants et consultez immédiatement dès l’apparition d’un d’entre eux :

Ressentir un inconfort au niveau du thorax

Avoir des sueurs, des étourdissements ou la nausée soudainement

Être anormalement essoufflé

Ressentir un inconfort à certaines régions du haut du corps

Quand on parle de cœurs en santé, tous sont concernés.