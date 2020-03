Vins parfaits à boire après nos sorties hivernales

Suggestions de Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc impeccable pour vos 5 à 7 d'après-ski

Ventoux 2018

Terrasses - Château Pesquié

Rhône - France

Code : 13945265

Prix : 17,65 $

Disponibilités : 135 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

Bâtonnets de fromages, chips maisons, crème de maïs ou de poulet, croquettes de poisson...

Voici un autre assemblage des frangins Chaudière qui mérite d'être salué! Il faut dire qu'aucun produit du Château Pesquié ne m'a laissé sur ma «soif» à ce jour. Ici, on a de séduisants et exotiques parfums, un toucher de bouche gras, rond et enveloppant ainsi qu'une bonne dose de fraîcheur qui rend le tout facile et vachement digeste. Vous en redemanderez encore et encore tellement c'est bien fait. Tirez-lui le liège dans les 2 ou 3 années à venir.

2- Une cuvée pour votre festive et rassembleuse raclette en famille et entre amis

Cinsault 2016

Leeuwenkuil - Dreyer

Swartland - Afrique du Sud

Code : 12976895

Prix : 20 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

Raclette, nachos, fondue, planche de tapas à partager...

On peut dénicher de plus en plus de rouges sud-africains faits à base de cinsault sur notre marché. Ça fait changement des mille et un cabernets, «pinotages» ou merlots (assez souvent commerciaux) que ce pays de l'hémisphère sud nous a proposé lors de la dernière décennie. Ce déstabilisant, intriguant, différent, mais combien plaisant produit du Nouveau Monde charme par son profil frais, juteux, primaire ainsi que son gustatif glissant et peu tannique. Sortez des sentiers balisés et déstabilisez vos papilles et celles de vos invités avec cet agréable vin rouge! Buvez la bouteille dans les 18 à 24 prochains mois pour pleinement en profiter.

3- Une rouge à boire en bordure du crépitant foyer en fin de soirée

Langhe 2016

Nebbiolo - Borgogno

Piémont - Italie

Code : 13551426

Prix : 31,25 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l'oxygéner au moins 1 heure en carafe.

Lasagne en sauce tomate, pâtes ou risotto au canard confit et à la truffe noire...

Vous désirez déguster un cru ayant des airs de famille avec les grands Barolo ou Barbaresco italiens, sans avoir la facture de 60-70 dollars qui vient avec? Mettez la main sur cette épanouie et réussie cuvée piémontaise. Elle est issue de la même zone viticole que ces deux appellations cultes, elle est faite du même cépage que celles-ci (le nebbiolo) et par un producteur qui élabore également de splendides Barolo, la maison Borgogno. Ce rouge du Langhe tiendra encore 5 à 7 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre cave.