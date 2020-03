Suggestions lecture du 29 février 2020 – spécial semaine de relâche

Frédérique Dufort nous présente ses récents coups de cœur littéraires!

1. La vie compliquée de Léa Olivier - Tome 0

Catherine Girard Audet

Les Éditions de la Bagnole

Catherine Girard Audet nous revient avec une édition bien spéciale de sa populaire série de livres «La vie compliquée de Léa Olivier», en vue de la sortie de la série télévisée du même titre sur Club Illico (basée sur les deux premiers romans)! Le tome 0 est donc un prologue à l’histoire de Léa, alors qu’elle apprend qu’elle devra déménager à Montréal. Faites la rencontre des personnages qui seront réunis dans la vie plutôt compliquée de l’attachante Léa Olivier.

2. Courage

Raina Telgemeier

Scholastic

Sous forme de bande dessinée, Courage de Raina Telgemeier aborde avec réalisme l’anxiété chez les jeunes. Pour le personnage de Raina, tout commence avec une peur de vomir, de faire rire d’elle et d’être jugée par ses camarades, puis rapidement, elle réalise que ses maux de ventre sont directement liés à son anxiété. C’est avec courage qu’elle devra donc faire face à ses peurs et qu’elle réussira à parler de ce qu’elle ressent à une psychologue, et ensuite à ses amis. Une belle lecture qui aide à briser l’isolement et à trouver des trucs pour gérer le stress.

3. Planète Hockey tome 3 : Sur les traces de Patrice Bergeron

François Bérubé

Hurtubise

Alexis Chevarie est de retour dans ce troisième tome de Planète Hockey, où il voit sa vie être chamboulée lorsqu’il apprend qu’il doit déménager chez son père à Mont-Tremblant, et donc, changer d’équipe de hockey. Toute une adaptation pour le jeune homme qui tient à tout prix à mener sa nouvelle équipe, les Sélect du nord (Bantam AAA) jusqu’au championnat provincial. Une série de livres qui saura plaire aux joueurs de hockey, mais aussi à tous les passionnés de sport. La sortie du tome 4 – Faire sa trace - est prévue pour le 1er avril. Découvrez aussi Planète Soccer, une autre série signée François Bérubé.

4. Défense d’entrer – Filles 1 : La revanche de Mélie

Caroline Héroux

Défendu!

Après l’énorme succès de la série Défense d’entrer, l’auteure Caroline Héroux nous offre en parallèle l’histoire d’Amélie. La grande sœur de Lolo, qu’on retrouve dans la série réservée aux garçons (pfffff!), nous offre maintenant son point de vue avec la revanche de Méli. Plongez dans l’univers d’une adolescente de 15 ans dégourdie et qui n’a pas la langue dans sa poche, elle qui ressemble peut-être un peu plus à son frère qu’elle ne voudrait l’avouer. Un livre strictement réservé aux filles... Mais qui n’a pas envie de braver l’interdit?

5. Kilan : Fils de l’Olympe

Yves Trottier

Les Malins

Fils de deux déesses, Kilan est banni de l’olympe et envoyé sur terre pour apprendre à mieux maitriser sa colère tout en luttant contre les forces du chaos. Suivez la quête fantastique d’un jeune dieu qui aime défier l’autorité dans ce premier tome d’une série où vous retrouverez minotaures, géants cyclopes, hommes-boucs et combats enlevants. Un mélange d’action et d’humour qui saura assurément plaire aux adeptes de ce genre littéraire, mais aussi aux lecteurs en quête de nouveauté!

6. S’envoler, presque

Lydia Bouchard

Petit Homme

Vouloir faire de ses rêves une réalité. Rechercher la reconnaissance de ses pairs et de son milieu, mais à quel prix? Lou, danseuse étoile, voit son parcours vers la gloire semé d’embuches et d’épreuves autant physiques que psychologiques, alors que celle-ci peine à passer de l’enfance à l’âge adulte. Dans ce drame sportif sur la danse, le maître de l’émission Révolution, Lydia Bouchard, nous prouve qu’elle a une corde de plus à son arc : une plume à la fois forte et touchante. Il s’agit d’une histoire à laquelle pourront s’identifier de nombreuses jeunes femmes, en particulier celles qui recherchent la perfection dans tout ce qu’elles font, mais qui arrivent rarement à la trouver dans une ère où c’est facile de ne pas se sentir «assez».

7. J’<3 les TDAH Tome 2

Kim Rusk – Dominic Gagnon – Jordan Dupuis

Les Éditions de l’Homme

Les auteurs de J’<3 les TDAH reviennent avec un deuxième tome! Au menu, témoignages de personnalités que vous connaissez bien telles que Mélanie Maynard et sa fille Rosalie, Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier, Bianca Gervais et Rosalie Vaillancourt. Aussi, retrouvez des confidences d’auteurs et des exercices pour aider petits et grands, jeunes, parents et enseignants à mieux apprivoiser (et aimer) ces 4 lettres majuscules qui font partie du quotidien de bien des gens.

8. Entre réalités – Tome 1 & 2

Johanne Dion

Hurtubise

Jordane, 16 ans, voit sa vie chamboulée par un drame survenu près d’un an auparavant... À la suite d’un accident qui fera vibrer la ville de Sainte-Dominique, sa rencontre avec Alex, jeune employé du dernier club vidéo de la ville, ébranlera l’équilibre entre le vrai et le faux, le réel et le fantastique. Car la ligne est mince entre les différentes réalités... Mystères, secrets, partys de sous-sol, matchs de soccer et idylles amoureuses sont au centre de cette intrigue fantastique dans lequel se retrouvera l’adolescente bien malgré elle. Une toute nouvelle série de livres qui aura vite fait d’accrocher les adolescents, mais aussi les jeunes adultes. Pour ceux qui seront happés par l’univers qui se trouve «entre réalités», sachez que le tome 2 est paru à la mi-février.