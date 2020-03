Essayez cette délicieuse recette de Biscuits 3 chocolats, concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine!

BISCUITS 3 CHOCOLATS

Rendement : environ 45 – Préparation : 15 minutes - Repos : 1 heure – Cuisson : 10 à 12 minutes

À voir aussi: Croquettes de volaille, salade de pommes

Ingrédients

2 œufs

125 ml (1/2 tasse) sucre

375 ml (1 ½ tasse) cassonade

250 ml (1 tasse) beurre non salé mou

5 ml (1 c. à thé) bicarbonate de soude

1 orange, le zeste

2 pincées de sel

10 ml (2 c. à thé) extrait naturel de vanille

5 ml (1 c. à thé) poudre à pâte

625 ml (2 ½ tasses) farine

150 gr (5 ¼ oz) pistoles de chocolat au lait Cacao Barry, concassées

150 gr (5 ¼ oz) pistoles de chocolat blanc Zephir, concassées

150 gr (5 ¼ oz) pistoles de chocolat noir Occoa, concassées (Cacao Barry)

Préparation

ÉTAPE 1

Dans un bol et à l’aide d’un batteur à main, fouettez les œufs, ajoutez le sucre, la cassonade, le beurre et mélangez jusqu’à obtenir une texture légère et homogène.

ÉTAPE 2

Incorporez le bicarbonate, le zeste, le sel, la vanille et la poudre à pâte.

ÉTAPE 3

Puis incorporez la farine.

ÉTAPE 4

Une fois la préparation homogène, ajoutez les différentes pistoles de chocolat, couvriez et réservez au réfrigérateur, 1 heure.

ÉTAPE 5

Préchauffez le four, la grille au centre à 180 °C (350 °F).

ÉTAPE 6

Formez de petites boules de pâte de la taille d’une balle de golf environ.

ÉTAPE 7

Sur une plaque de cuisson, recouverte d'un tapis en silicone, répartissez les boules de pâtes et laissez cuire au four 8 à 11 minutes. Même si les biscuits n'ont pas l’air totalement cuits, retirez-les du four et laisser refroidir.