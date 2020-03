L'effet magique de 10 postures de yoga

Le yoga a conquis des adeptes à travers le monde. Cette discipline, d'une simplicité désarmante, n'a aucun droit de regard sur l'origine, le sexe ou l'âge, car tout le monde peut s'y adonner, en tout temps. Chaque posture a des effets bénéfiques, tant pour le corps pour l'esprit. Découvrez-les ici.

1. L'enfant

La posture de l'enfant est si douce qu'elle procure un sentiment de calme et de quiétude intérieur, et ce, rapidement. En courbant le dos ainsi, les tensions physiques, surtout au niveau des épaules, du cou, des hanches et des cuisses sont apaisées. Elle est idéale pour ceux qui souhaitent trouver le sommeil rapidement.

2. L'arc

La posture de l'arc est reconnue pour agir sur les glandes endocrines. Elle va aider à stimuler le système digestif, en offrant un massage des organes internes, tels que le foie, le pancréas, l'estomac et les reins. Elle est recommandée pour ceux et celles qui souhaitent améliorer leurs fonctions cérébrales. Enfin, cette posture régularise les glandes thyroïdes et surrénales.

3. Le chameau

Le chameau permet à la cage thoracique de s'ouvrir et ainsi d'augmenter l'efficacité du système respiratoire. Cette posture, qui demande patience et confiance, offre un très bon massage de la partie abdominale.

4. L'arbre

Cette posture symbolise l'union entre la terre et le ciel. C'est souvent à travers celle-ci que les yogis vont puiser leur énergie, mais aussi leur équilibre mental et physique. Elle nécessite une telle concentration et stabilité qu'elle amène sérénité et calme de façon instantannée.

5. Le triangle

Le triangle va renforcer la musculation des jambes, tout comme celle des cuisses, des mollets et des chevilles. Cette posture peut aider à corriger de mauvaises postures. Elle est, entre autres, bénéfique pour guérir et soulager les troubles de l'appareil urinaire.

6. La torsion

La torsion va étirer la colonne vertébrale, tout en augmentant sa souplesse et en corrigeant certaines déviations. Elle va agir sur le côlon ascendant (côté droit) puis le côlon descendant (côté gauche). En raison de la compression que va créer cette posture, la torsion apprend à laisser aller ce qui n'est pas nécessaire, car de toute façon, il n'y a pas d'espace. Il s'agit d'une posture de libération, qui est forte appréciée par les yogis.

7. La chandelle

C'est tout le corps qui bénéficie de cette posture. L'afflux sanguin occasionné par la chandelle a des effets bénéfiques sur les glandes thyroïdes, qui se situent dans le cou. Cette posture renversée va aussi avoir des bienfaits sur les facultés cognitives, en améliorant la mémoire, par exemple. En raison de la pression sanguine qu'elle exerce, elle va permettre un meilleur équilibre du système nerveux.

8. La pince

Les bienfaits de la pince sont si nombreux qu'il n'est pas surprenant de la voir s'inviter dans plusieurs séances. En plus de soulager les lombaires, cette posture va permettre un étirement complet des épaules et de la colonne vertébrale. Elle va tonifier certains organes, tels les ovaires et l'utérus, pour apaiser les douleurs menstruelles. Elle est aussi reconnue pour guérir les hémorroïdes, tout en stimulant le système immunitaire. Les yogis qui la pratiquent savent qu'elle procure une certaine stabilité émotionnelle.

9. Le cobra

Le cobra a l'avantage de tonifier la colonne vertébrale ainsi que les muscles des poignets et des épaules. Les reins sont aussi mieux irrigués. Cette posture, très populaire auprès des yogis, offre une ouverture complète de la poitrine (et du coeur), ce qui permet une respiration plus profonde. Elle est reconnue pour donner un regain d'énergie, mais surtout d'augmenter la confiance en soi.

10. Le savasana

Aux premiers abords, plusieurs seraient tentés de penser qu'il s'agit d'une posture facile à maîtriser. Détrompez-vous! Plusieurs ont peine à rester allongés plusieurs minutes sans bouger le petit doigt. Le savasana est parfait pour lâcher prise, mais aussi lutter contre le stress et l'insomnie. Il permet un relâchement musculaire complet en début et en fin de séance ainsi qu'entre les postures. C'est durant cette posture que le corps enregistre tous les bienfaits de la pratique. Il ne faut donc pas l'oublier!