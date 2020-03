Nous avons eu le bonheur de recevoir l’autrice de la populaire saga littéraire La vie compliquée de Léa Olivier et l’interprète de Léa dans la série du même nom sur Illico : Catherine Girard-Audet et Laurence Deschênes! De plus, nous parlons danse latine avec Alycia Champoux et son partenaire de danse, Misha Finkelstein.

