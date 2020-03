Une étude prouve qu'il y a des avantages à habiter proche de sa grand-mère

Elles sont chaleureuses, généreuses et enjouées. Nous avons toujours su que nos mamies jouaient un rôle indispendable dans la vie de nos enfants. Une nouvelle étude prouve que leur apport est encore plus important que nous le soupçonnions. En effet, leur présence permettrait aux petits-enfants de vivre plus longtemps.

C’est ce que révèle une étude réalisée par le département de biologie de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec l’Université Bishop's et l’Université de Montréal. Les données recueillies ont été publiées dans la revue Current Biology en 2019.

Or, les grands-mères qui habitent près de leurs enfants peuvent apporter une aide non négligeable, en prodiguant des soins aux petits-enfants, par exemple. Ce support augmente donc les chances de survie des petits jusqu’à l’adolescence, car ils seraient plus en santé.

De plus, l’étude prouve que les femmes, dont la figure maternelle est toujours vivante, ont tendance à avoir une plus grande famille. L’auteur de la recherche, Sacha Engelhardt, explique que fois qu’une mère habite à plus de 300 kilomètres de sa fille, l'étude compte 1,5 enfant de moins par famille.

Tout indique que ce sont nos grands-mères qui ont joué un rôle clé dans la population préindustrielle du Québec. Pour en arriver à ce résultat, les chercheurs se sont basés sur des données de la population québécoise de 1608 à 1799.

Ceux qui ont une mamie à proximité aurait donc tout intérêt à profiter de leur présence, surtout si ça leur fait plaisir. Allez, ne refusez pas cette aide!