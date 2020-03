Lorsque que le temps doux revient, on adore voir jardins et plates-bandes en floraison. Certains propriétaires de maisons osent et couvrent complètement leurs murs extérieurs de fleurs colorées. Nous avons repéré les plus belles devantures sur Pinterest. Laissez-vous inspirer!

Casa Ariadna Formentera

Victoria Pearson | House Beautiful

House Beautiful

Merrell Publishers

Red Cover

Wing Works Landscape