4 raisons d'intégrer une peinture foncée à votre décor

Peindre un ou plusieurs murs d’une pièce avec une teinte foncée peut sembler audacieux. Pourtant, c’est une excellente façon de créer un effet wow à peu de frais. Osez-le sans hésiter!

1. LE CHANGEMENT

La peinture change tout, c’est bien connu. Pour créer un impact visuel remarquable, une teinte foncée, le noir compris, n’a pas sa pareille. Si la pièce profite d’une fenestration généreuse ou si elle est pourvue d’un éclairage efficace, vous n’avez pas à craindre d’assombrir le décor.

Pour laisser respirer la couleur et qu’elle fasse son plein effet, il faut éviter de surcharger le décor: on limite le nombre d’accessoires.

2. NOUVELLE AMBIANCE

Un couloir sans intérêt, une entrée un peu vide, un salon haut de plafond? L’intégration d’une couleur foncée, même à petite dose, permettra d’ajouter de la chaleur, de créer des contrastes bienvenus et de feutrer l’atmosphère. Si l’on veut maximiser ces effets, on applique la peinture sur un mur uniforme où il y a le moins d’obstacles possible (fenêtres, portes, miroir, etc.).

3. ÉLÉMENT-VEDETTE

On applique la teinte foncée sur le mur le plus visible quand on entre dans la pièce et on y adosse le meuble ou l’objet sur lequel on veut attirer l’attention. Par exemple, dans une chambre à coucher, on peindra le mur derrière le lit pour faire ressortir cet élément clé de la pièce de repos.

4. MISE EN VALEUR

La peinture de couleur foncée est aussi une précieuse alliée quand on souhaite délimiter joliment une zone dans une pièce – un coin lecture ou un espace bureau, par exemple –, ou si l’on veut mettre en valeur certains éléments comme un plafond en pente, un demi-mur, des boiseries, un habillage de foyer ou des lambris muraux.