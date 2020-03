La pièce du mois: Une cuisine retrouvée

Puisant abondamment dans la nature et les références historiques, cette cuisine fait la part belle aux matériaux nobles et aux détails élégants, sans jamais basculer dans la surenchère.

RETOUR AUX SOURCES

Quarante ans après l’avoir quitté, Mireille Coutu a réintégré le cocon familial qui l’a vue grandir, une maison datant des années 1960. Riche en émotions, ce retour aux sources commandait une revitalisation d’envergure. Mireille et son mari ont fait appel à la designer Valérie St-André et lui ont exposé leurs goûts bien affirmés: ils aiment la tradition, mais pas le rustique, ni le champêtre. Ils aspirent aux touches raffinées tout en boudant le superflu, l’insipide ou encore les codes contemporains, qu’ils trouvent trop froids et impersonnels.

Adeptes d’authenticité, ils se passionnent pour les voyages, l’histoire, les tissus somptueux. «Il fallait une cuisine de caractère et hautement fonctionnelle pour ce couple qui aime recevoir la famille et les amis. J’ai choisi le style shaker, qui est simple et sans flafla, mais il s’exprime ici avec un chic additionnel. Un néo-shaker, en quelque sorte», dit la designer.

Drew Hadley

On a dû abattre un mur afin de loger cet immense îlot en forme de L. Avec ses comptoirs en quartz et son élégant chêne laqué, il est la star du rez-de-chaussée.

La banquette rembourrée épouse la forme de l’îlot. Elle accueille confortablement les invités tout en permettant aux hôtes de participer aux conversations même quand ils travaillent en cuisine.

Le plancher de céramique imite les parquets des châteaux de Londres ou de Versailles.

Les tons neutres de la cuisine sont illuminés par des accessoires en laiton choisis avec un soin jaloux.

Drew Hadley

Voici un coin télé on ne peut plus discret grâce aux portes qui dissimulent l’écran quand on ne s’en sert pas.

Drew Hadley

Ici et là, des niches rythment les rangements tout en gardant à portée de main quelques essentiels.

La paroi est recouverte d’une mosaïque rappelant les alvéoles d’une ruche. Un clin d’œil sympathique aux Shakers (communauté protestante installée en Amérique au 18e siècle) qui s’inspiraient beaucoup des formes organiques.

Drew Hadley

Le motif à chevrons et les touches de laiton apportent l’aura de sophistication tant recherchée par les propriétaires.

Cellier, miniréfrigérateur, évier et rangement pour le nécessaire à cocktails: tout est là pour de festifs 5 à 7!

ASTUCES DE PRO

Pour actualiser le style shaker, initialement très sobre, Valérie St-André a multiplié les textures. Pas moins de quatre types de céramique et trois revêtements de comptoir différents ont été agencés dans ce concept à la croisée de la simplicité et du raffinement.

Pour que les proprios puissent travailler en même temps sans se marcher sur les pieds, la cuisine est scindée en plusieurs zones autonomes.

LA CUISINE EN DÉTAIL

Conception Valérie St-André, designer, Design CC • Armoires en chêne et MDF laqué Ébénisterie Jacques Forgues • Portes en chêne avec placage à motif de chevrons (devant l’écran de la télé) Hettich • Comptoirs en quartz Granit Design • Comptoir en quartz (bar) Vicostone • Céramique Italnord (sol); Ramacieri Soligo (mur du four); Ciot (sous la hotte et dans le coin bar) • Appareils ménagers Germain Larivière • Table Mobilia • Robinets Aquabrass (îlot); Ikea (bar) • Luminaires Royaume Luminaire • Habillage des fenêtres par l’entremise de la designer • Tissu de la banquette et du fauteuil jaune, tissu du fauteuil et du pouf (coin télé) par l’entremise de la designer; Rembourrage J Dumulong (recouvrement) • Horloge Une touche de bois • Fleurs Fleuriste Foliole