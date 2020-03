NACHOS VERSION REPAS relâche

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

500 ml (2 tasses) bœuf haché du Québec

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

250 ml (1 tasse) oignon rouge, haché

250 ml (1 tasse) haricots rouges, rincés et égouttés

250 ml (1 tasse) maïs en grains

250 ml (1 tasse) poivron rouge, en brunoise

500 à 750 ml (2 à 3 tasses) fromage râpé Tex Mex

125 ml (1/2 tasse) Jalapenos, en brunoise

250 ml (1 tasse) tomates Cerise, coupées en deux

250 ml (1 tasse) olives vertes, en rondelles

250 ml (1 tasse) avocat, en purée

sac de tortillas

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites revenir les viandes hachées dans l'huile, jusqu’à coloration.

ÉTAPE 3

Ajoutez l'oignon, les haricots , le maïs, le poivron rouge, du sel, du poivre et poursuivez la cuisson encore 5 minutes.

ÉTAPE 4

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, déposez une couche de tortillas et répartissez dessus une partie de la préparation de viande, puis 1/3 du fromage, une autre couche de tortillas, sur laquelle vous répartissez le reste de la préparation de viande, les jalapenos, les tomates, les olives, le reste de fromage et laissez cuire au four 10 minutes. Puis passez sous gril, pour gratiner légèrement le dessus.

ÉTAPE 5

Avant de servir, ajoutez des touches de purée d’avocat un peu partout.