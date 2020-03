5 trucs pour prendre soin de sa peau à la ménopause

En collaboration avec

La ménopause est souvent synonyme de désagréments physiques et psychologiques. En plus des bouffées de chaleur, des sautes d’humeur et de la perte d’énergie (sans parler du reste !), vous pourriez remarquer des changements de votre épiderme.

Ceux-ci pourraient prendre la forme de perte de tonus, d’apparition de taches brunâtres et de sécheresse chronique. Vous souhaitez contrer ces inconforts ? Avec une bonne routine de soins et quelques précautions, c’est possible !



Voici quelques astuces pour conserver au maximum l’élasticité et la fermeté de votre peau avant, pendant et après la ménopause.



1. Hydratez-vous suffisamment

contrastwerkstatt - stock.adobe.com

L’hydratation est la clé d’une peau souple et élastique. D’abord, assurez-vous de boire la quantité d’eau quotidienne recommandée, soit deux litres par jour. Consommez également des aliments à teneur élevée en eau, comme le concombre ou la pastèque. Enfin, appliquez sur votre corps des produits riches qui pourront nourrir votre épiderme desséché : de l’huile d’amande douce, du beurre de karité ou une crème.



2. Utilisez des produits qui contiennent des ingrédients actifs

Pour votre visage, adoptez une routine de soins adaptée à votre peau ménopausée comme celle de la gamme Neovadiol de Vichy. Leur nouvelle création, le Neovadiol Phytosculpt, est un baume à crème qui concentre son action sur le cou et sur les contours du visage. Ses ingrédients actifs comme le phytostérol tenseur permettent de resculpter votre épiderme, réduire les rides et moduler la pigmentation cutanée.

Pour des résultats encore plus efficaces, jumelez l’utilisation d’un produit à action concentrée à celui d’une crème de jour, de soir et d’un sérum anti-âge — le Neovadiol Complexe Compensatoire, par exemple. Vous avez des atopies cutanées qui vous tracassent ? Sachez que tous les produits Vichy sont hypoallergéniques, sans parabènes et testés sur les peaux sensibles sous contrôle dermatologique.



3. Augmentez votre consommation de collagène

kucherav - stock.adobe.com

L’alimentation est un excellent outil pour améliorer votre santé globale pendant la ménopause, mais également pour redonner de l’élasticité à votre peau qui, par la faute des hormones, n’a plus son tonus d’antan. Faites le plein d’aliments riches en collagène comme les avocats, les poissons gras (saumon, thon), les œufs et les noix. De même, favorisez ceux à teneur élevée en antioxydants comme les petits fruits, le cacao et le thé vert.



4. Évitez les agents irritants

Alena Ozerova - stock.adobe.com

La pollution, l’alcool, le tabac et le manque de sommeil pourraient aggraver certains problèmes cutanés. Établissez une routine beauté stricte et tenez-vous-y : chaque jour, nettoyez et démaquillez votre peau à l’aide de produits doux, sans alcool, non parfumés ou sans allergènes. Pour ce faire, privilégiez des formules hypoallergéniques comme l’eau micellaire. Prenez également soin d’épurer vos pores en exfoliant votre peau une à deux fois par semaine.



5. Surveillez votre exposition au soleil

Markomarcello - stock.adobe.com

Les rayons UV sont un véritable ennemi des peaux en santé — et pas seulement pendant la ménopause ! Afin de prévenir le vieillissement cutané causé par leur exposition, appliquez soigneusement un écran solaire avec un indice de protection de 30 avant et après chaque baignade, après un effort physique accru ainsi que toutes les deux heures.



Prendre soin de sa peau, c’est aussi prendre soin de soi ! Pendant votre ménopause, assurez-vous de chouchouter votre épiderme avec une routine beauté efficace et adaptée à votre peau comme la gamme Neovadiol de Vichy.