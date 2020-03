4 activités incontournables à faire lors de son passage aux Îles Caïmans

Notre équipe éditoriale s’est rendue aux Iles Cayman dans le cadre de la 12e édition du Cayman Cookout, un des plus prestigieux festival culinaire co-présenté par le Ritz Carlton Grand Cayman. Tourisme Îles Caïmans collabore aussi avec l'événement afin de mettre en lumière tous les joyaux culturels que ces somptueuses îles des Caraïbes ont à offrir. Certes, les îles ont plusieurs merveilles culinaires à découvrir mais il y a aussi une panoplie d’activités et d'excursions en bateau qui sont à effectuer, si l’on souhaite tirer un maximum de sa visites aux Caïmans!

Voyez 4 activités à ne pas manquer si vous vous rendez dans la région des Îles Caïmans:

1 - Une promenade jusqu’à Rum Point Island

Plusieurs îles entourant celle de Grand Caïman sont à découvrir en catamaran, pour une durée d’une demie-journée ou une journée complète.

Du départ de George Town, il est possible de se rendre à Rum Point Reef pour une plongée en apnée dans l'un des récifs les plus naturel de l’écosystème des Cayman’s. Le catamaran est assez large et il peut accueillir une trentaine de personnes. Sur place sont servies des collations, fruits frais et boissons gratuites au bar. Pour ceux qui veulent un peu de répit du soleil, un petit coin «salon climatisé» est disponible sous le pont. Que dire de la vue? Cette promenade vaut définitivement le détour.

2 - Une visite à Stingray City

Le banc de sable du nom de Stingray City, au large de Grand Cayman, est connu pour son importante population de raies. Desservi par une multitude de petits bateaux, le site est très fréquenté par les touristes qui viennent voir et toucher les animaux.

Plusieurs entreprises du coin offrent la possibilité de se rendre en bateau à Starfish Point sur le côté nord de l'île pour passer du temps avec les étoiles de mer dans les eaux peu profondes. Par la suite, une fois le bateau amarré, il est possible de profiter d’un peu de jet ski dans cette baie très calme. Stingray City est le deuxième port d'escale offert par la majorité des entreprises, où il sera possible de sauter à l’eau et de nager avec ces célèbres raies du Sud.

3 - Un souper romantique sous les étoiles

Un catamaran de 20 mètres, conçu pour le confort, vous offre de passer une soirée de rêve, verre de bulles à la main, le long de la magnifique côte de Seven Mile Beach. Vous dinerez sous les étoiles en profitant de vues magnifiques et en dégustant un menu à thème chaque soir. Il y a pire comme vie, non!?

Tripadvisor

4 - Tour complet de l'Île

Découvrez tout ce qu'il y a à voir à Grand Cayman lors d’une visite complète de l'île. Visitez un sanctuaire de tortues marines (l'emblème officiel de l’endroit), le château du gouverneur et le jardin botanique de la Reine Elizabeth.

Normalement, les entreprises offrent une prise en charge à l'hôtel et au long de la balade, vous pourrez apercevoir une somptueuse plage de sable de corail dans la région de West Bay. Arrêtez-vous au Rum Cake Center où vous pourrez déguster des gâteaux au rhum avant de poursuivre votre visite dans George Town, la capitale de l'île. Poursuivez au château Pedro St-James, berceau de la démocratie et plus ancien bâtiment en pierre des îles Caïmans, avant de terminer au jardin botanique où un paysage luxuriant vous attend.

Tripadvisor

Peu importe les activités que vous choisirez, tout au long de votre excursion, vous apercevrez des exemples traditionnels d'architecture datant du début du siècle et des vues assez impressionnantes de la plage Seven Mile. De quoi changer l’idée préconçue que l’on peut avoir de la routine «plage-resto-hotel» des destinations soleil habituelles!