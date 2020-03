4 incontournables pour un repas mexicain réussi

Le Cayman Cookout est un évènement culinaire réunissant les meilleurs chefs à travers la planète. Notre équipe éditoriale a eu la chance de s’y rendre pour ramener quelques découvertes culinaires.

Notre premier dîner lors de l’évènement a été un déjeuner mexicain avec Agave - Tequila Ocho et Ilegal Mezcal présenté par Xavier Salomon, le chef exécutif de Montage Los Cabos.

1 - Le Mezcal

Le mezcal est une boisson alcoolisée mexicaine élaborée à partir de la plante d’Agave. Les cocktail à base de mezcal sont de plus en plus populaires et contrairement à la téquila, se veulent un peu plus «secs» au goût. Sur place avait lieu une dégustation de cocktails Ilegal Mezcal et Tequila Ocho fournis par Agave Grill.

2 - Le ceviche

Le terme, en espagnol, désigne le concept commun de fruits de mer (poissons ou crevettes cru qui «cuisent» dans une marinade acide, constituée généralement de limes et servis froids. Le ceviche est hyper facile à cuisiner et c’est son acidité qui va transformer la chaire de fruits de mer pour la «cuire» à froid. Lors de ce repas copieux, celui-ci était apprêté dans un avocat «rôti» pour un maximum de contraste des saveurs.

3 - L’avocat

Parlant d’avocat, lui-même est presque une emblème mexicaine! Même s’il est banalisé maintenant dans notre cuisine car souvent utilisé, il reste au coeur d’une cuisine typique mexicaine. Apprêtez-le en guacamole, en purée comme accompagnement au déjeuner ou à son meilleur: en quartiers, au naturel.

4 - Le fromage d’Oaxaca

Cette région du sud du Mexique est reconnue pour sa fabrication de fromage.

Le fromage Oaxaca, aussi appelé Quesillo, est un fromage à pâte semi-ferme originaire de la ville et région du même nom au Mexique. Cette région du sud est reconnue pour ses traditions et pour ses méthodes de fabrication artisanale.