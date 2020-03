Une personne deviendra millionnaire à l’émission aujourd’hui! Philippe nous propose donc une bulle et des vins parfaits pour célébrer en grand!

VINS DE CÉLÉBRATION

1— Une bulle ibérique pour festoyer et bien lancer les festivités

Cava Brut 2016

La Vida al Camp — Raventos

Catalogne — Espagne

Code : 12693895

Prix : 20,85 $

Sucre résiduel par litre : 6,4 grammes

Disponibilités : 80 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Canapés et hors-d’œuvre à base de poisson, fromage, pâte feuilletée, fruits de mer...

Voici un très agréable Cava espagnol à facture modeste. C’est la réputée famille Raventos qui est derrière ce projet. Ceux-ci se spécialisent dans l’élaboration de vins mousseux en Espagne. La vigueur, l’acidité, la franchise et la droiture sont au rendez-vous. Sans le comparer à un grand Champagne, le produit est tout à fait recommandable pour seulement une vingtaine de dollars. Faites-lui sauter le bouchon lors des 2 années à venir.

2— Un délicieux gamay pour des plats à partager en groupe

Côte Roannaise 2018

Éclat de Granite — Domaine Sérol

Loire — France

Code : 14185000

Prix : 23 $

Sucre résiduel par litre : 1,7 gramme

Disponibilités : 105 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Une planche ou une grosse assiette d’antipasti pleine de saucissons, de fromages, de terrines et autres produits du terroir.

Vous êtes tout comme moi un mordu de Crus du Beaujolais? Si tel est le cas, vous ne serez pas trop dépaysé en goûtant ce délicieux gamay de la côte Roannaise. On y retrouve la même fraîcheur et le même profil glissant, facile et digeste que dans certains rouges du Beaujolais. C’est juteux, précis, coulant et hyper rafraîchissant en bouche. Il est issu d’une culture en biodynamie et aucun soufre n’a été ajouté lors de la vinification. Sautez là-dessus les amis, car il n’y en aura pas longtemps! À boire dès ce week-end ou dans les 3 à 4 années suivant son achat.

3— Un rouge tout à fait recommandable à moins de 15 $ pour recevoir la visite en grand nombre

Réserve du Couvent 2017

Château Ksara

Vallée de la Bekaa — Liban

Code : 443721

Prix : 14,95 $

Sucre résiduel par litre : 2,9 grammes

Disponibilités : 130 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Brochettes d’agneau et de poivrons, assiette de souvlaki...

Cet assemblage de syrah, de cabernet-sauvignon et de cabernet franc est tout à fait réussi pour moins de 15 $. Il vous fera sortir des sentiers balisés, car, oui, on aime les vins français, espagnols, américains ou même italiens, mais de temps à autre goûter autre chose ça fait changement. C’est une balade en classe économique en direction de la vallée de la Bekaa en plein cœur du terroir libanais que je vous propose ici! Une bouteille à prix d’ami qui est aussi plaisante qu’efficace et honnête. À boire dans les 18 à 24 mois qui suivent.