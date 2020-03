Eve-Marie Lortie reçoit un touchant hommage pour la Journée internationale des femmes

Celle qu'ils appellent affectueusement « Eve-Ma » tient la barre de Salut Bonjour Week-end depuis huit belles années déjà, tout en s'assurant d'être aux petits soins avec son équipe. Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, l'équipe de Salut Bonjour a tenu à lui rendre un touchant hommage.

GENEVIÈVE HÉBERT-DUMONT

« On veut tous évoluer aux côtés d'Eve-Marie Lortie. Eve-Marie c'est une femme vraie, inspirante et profondément bonne. Une femme au grand cœur toujours prête à recevoir et à faire la fête. Elle nous reçoit tous les ans pour Noël avec sa tourtiere du Lac et des radis coupés "comme dans les années 90"! C'est un classique, une tradition! Comme le sont ses soirées de homards et d'huîtres où elle accueil tout le monde! Eve-Marie Lortie est une femme généreuse qui fait sentir les gens importants et biens. Quand on me demande: "est-ce qu'Eve-Marie c'est une VRAIE fine?" La réponse est tellement facile! Oui, oui et encore plus oui! Je t'aime Eve-Ma! xxx »

JEAN-MICHEL BOURQUE

« À mes yeux, Eve-Marie c'est la Sidney Crosby de Salut Bonjour Week-end! Elle rend ses collègues de travail meilleurs et elle les amène à se dépasser. C'est une personne qui a une grande écoute et qui sait guider adéquatement ses pairs dans la bonne direction. Elle est la capitaine du groupe et toute l'équipe veut avancer avec elle. Eve-Ma (c'est son surnom non-officiel) est un exemple à suivre et une personne que j'admire beaucoup. »

ANNIE-SOLEIL PROTEAU

« Capitaine Lortie. Tout tient en ces deux mots. Eve-Marie, c’est une rassembleuse, qui m’a accueillie avec chaleur autant dans son équipe que dans sa maison. C’est sa vérité qui me frappe : rien n’est un show de boucane avec elle, tout est incarné et honnête. J’aime son intelligence, son écoute, sa vivacité. Quand les caméras ne roulent pas, elle peut dans une même phrase s’intéresser autant à un enjeu politique, que m’amener une réflexion profonde sur ma vie personnelle. Mais tout ça, c’est beaucoup de mots pour dire ceci : elle est une femme dont la brillante tête n’a d’égal que son grand cœur. »

ALEXANDRE DUBÉ

« J’ai commencé à travailler avec Eve-Marie il y a six ans à Salut Bonjour week-end. Elle est une animatrice brillante, une intervieweuse chevronnée, et bien sûr une maman bienveillante et impliquée dans la vie de sa fille Corinne. J’ai également toujours été très impressionné par sa grande culture générale: elle sait tout, littéralement tout! Pour toutes ces raisons, je tiens donc à saluer aujourd’hui cette grande femme de la télévision québécoise! Je suis fier d’être dans son équipe et d’apprendre chaque jour à ses côtés. »

VINCENT DESSUREAULT