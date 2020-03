Changement d’heure : des trucs pour contrer la fatigue

Dans la nuit de samedi à dimanche, c’est tout le Québec qui a avancé les horloges et les montres d’une heure pour passer à l'heure d'été. Résultat? Nos nuits de sommeil ont été écourtées de précieuses minutes.

Le lundi suivant le changement d’heure d’été est reconnu pour être particulièrement difficile pour l’ensemble de la population. Non seulement les risques d’avoir un accident de la route sont accrus, mais on remarque aussi que les gens ont tendance à avoir plus de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Pour y remédier, voici 7 trucs pour retrouver son énergie aujourd’hui :

1. Prendre un bain de soleil

Ce midi, si vous le pouvez, allez prendre une marche à l’extérieur. Avez-vous remarqué que le soleil s’est mis de la partie aujourd’hui?

2. Manger à des heures régulières

Même si votre estomac vous dicte le contraire, il vaudrait mieux ingérer un petit-déjeuner, un dîner et un souper, même si celui-ci est léger.

3. Se soumettre à une sieste

Si vous le pouvez, faites une sieste de 20 minutes cet après-midi, question de retrouver un peu d’énergie.

4. Bouger

Prenez une heure de votre journée pour aller à la salle d’entraînement, même si votre corps est fatigué. Vous aurez un regain d’énergie, c’est certain!

5. Éviter la surconsommation de caféine

Même si vous avez cruellement envie de boire cette troisième tasse de café, parlez-vous. Vous pourriez ressentir une baisse d’énergie en milieu d’après-midi. Buvez de l’eau à la place!

6. Consommer de la vitamine C

Certains fruits sont à consommer sans modération aujourd’hui, dont l’orange, le pamplemousse, le citron et le kiwi, tous très riches en vitamine C.

7. Ajouter du magnésium

Tous les aliments riches en magnésiums vont vous redonner de l’énergie, que ce soit la banane ou l’épinard.