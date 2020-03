Essayez cette superbe recette végétarienne de Gyros de tempeh mariné, salsa de pois-chiches et maïs au chipotle, concoctée par Hugo Saint-Jacques et présentée par SB cuisine.

Préparation : 20 minutes - Cuisson : 20 minutes - Portions : 4 portions

Ingrédients

Marinade / sauce:

2 cuillères à table (30ml) huile végétale

2 cuillères à table (30ml) échalote française ciselé

3 cuillères à table (45ml) Miel blond

¼ tasse (60ml) de sauce soja

1 lime jus (réserver le zeste pour la crème sûre)

1 cuillère à table (15ml) chipotle

1 gousse d’ail haché

1 cuillère à table (15ml) gingembre haché

½ tasse (125ml) eau

Garniture de pois chiches :

1 conserve 540 ml Pois chiche (rincé et égoutté)

8 x feuilles de menthe ciselée finement

¼ tasse (60ml) coriandre ciselé

1 cuillère à table (15ml) d’ail haché

1 cuillère à table (15ml) gingembre haché

2 cuillères à table (30ml) Tahini

1 cuillère à table (15ml) de chipotle

2 lime jus et zeste

QS sel et poivre

¼ tasse (60ml) huile d’olive

Crème sûre au cari:

½ tasse (125ml) crème sûre 14%

1 cuillère à thé (5ml) Poudre de cari

Le zeste de lime réserver

QS Sel et poivre

1 épis de maïs égrainé à cru

4 x Pitas grec

2 x blocs de Tempeh de soja bio

3 x radis de couleurs en tranche très fines

Qs Feuilles de coriandre fraîche

Préparation

ÉTAPE 1

Faire bouillir 1,5 litre d’eau avec une pincée de sel. Faire cuire ensuite les blocs de tempeh 5 à 7 minutes à feux élever. Retirer et éponger, puis, à l’aide d’un couteau, hacher grossièrement le tempeh. Réserver.

ÉTAPE 2

Ensuite, dans un poêlon, chauffer l’huile et y faire sauter l’échalote. Ajouter ensuite le maïs et continuer à faire rôtir une minute. Pendant ce temps, mélanger la totalité des ingrédients de la sauce/marinade dans un bol à part. Réserver pour la suite. Ajouter ensuite dans le poêlon, le tempeh et faire rôtir encore une à deux minutes. Une fois bien rôti, couler la sauce sur le mélange et laisser mijoter à feux doux un 4 à 5 minutes.

ÉTAPE 3

Pour la salsa de pois chiches, dans un bol, disposer le 1/3 des pois chiches et les écraser à l’aide d’une fourchette pour avoir une partie plus crémeuse dans la salsa. Ajouter ensuite le reste des ingrédients et assaisonner à votre goût. Réserver.

ÉTAPE 4

Pour la crème sure, bien la mélanger avec le cari et le zeste de lime. Réserver.

ÉTAPE 5

Chauffer ensuite les pains pitas grecs 1 à 2 minutes au four pour les détendre. Les garnir généreusement avec la crème sure, le mélange de tempeh et de maïs, suivis d’une bonne portion de salsa de pois chiche. Terminer avec quelques tranches de radis et des feuilles de coriandre.