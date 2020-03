Essayez cette succulente recette SNAPIE! d'Empanadas au poulet présentée par SB cuisine.

EMPENADAS AU POULET

Portions : 4 – Préparation : 40 minutes – Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

La pâte

750 ml (3 tasses) farine

2 pincées de sel

1 œuf, le jaune

250 ml (1 tasse) lait, tiède

125 ml (1/2 tasse) beurre non salé

La farce

500 ml (2 tasses) poitrines de poulet, cuites et en brunoise

250 ml (1 tasse) pommes de terre, bouillies et en brunoise

75 ml (5 c. à table) feuilles de coriandre, hachées

75 ml (5 c. à table) feuilles de persil, hachées

30 ml (2 c. à table) mélange d’épices Tex Mex

15 ml (1 c. à table) miel

2 gousses d’ail, hachées

125 ml (1/2 tasse) ricotta

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez la farine, le sel et le jaune d’œuf.

ÉTAPE 3

Dans le lait tiède, ajoutez le beurre, puis incorporez le mélange dans la farine et malaxez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Réservez au réfrigérateur, 30 minutes.

ÉTAPE 4

Entre temps, dans un bol, mélangez, le poulet, les pommes de terre, la coriandre, le persil, les épices Tex Mex, le miel, l'ail, la ricotta, du sel et du poivre. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 5

Sur le plan de travail, étalez la pâte sur 1/8’’ d’épaisseur et à l’aide d’un emporte-pièce rond, taillez des cercles de pâte.

ÉTAPE 6

Au centre de chaque rond de pâte, déposez une cuillère de farce préparée, puis repliez sur elle-même et collez la pâte sur les bords.

ÉTAPE 7

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, répartissez les empanadas et laissez cuire au four, 25 minutes.