Laurent Paquin a lancé son premier spectacle en 2001 et depuis, sa plume efficace et sa bouille sympathique font de lui un des humoristes préférés des Québécois. Il a même une salle de spectacle en son nom à Acton Vale! En plus de sa carrière d’humoriste, Laurent est un comédien polyvalent et tout un improvisateur. Avec son quatrième spectacle DÉPLAIRE, il prouve qu’il est au sommet de son art et c’est toujours plaisant de le recevoir.

