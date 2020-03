Prévisions météorologiques : voyez de quoi sera fait le printemps 2020

Le redoux des derniers jours nous donne envie de rêver au printemps. Il faudra patienter jusqu'au 21 mars prochain pour le voir se pointer le bout du nez de façon plus officielle, mais d'ici là, nous pouvons nous rabattre sur les prévisions météorologiques, qui semblent encourageantes.

Selon les plus récentes données, tout indique que le printemps 2020 sera plus clément que les deux années précédentes. Même si on pourrait connaître des épisodes de froid plus prononcés à certains moment, la douceur s'installera sur le Québec de façon graduelle d'ici le mois d'avril.

Il y a de quoi se réjouir, surtout si on se compare aux années précédentes. Les deux derniers mois d'avril au Québec étaient plus frisquets qu'à l'habitude. En effet, pour l'année 2019, les moyennes étaient de 1°C à 2°C sous les valeurs de saison, alors que pour l'année 2018, les températures étaient de 2 °C et 5 °C sous les normales.

Plusieurs régions du Québec ont été écorchées par les inondations dans les dernières années. Le printemps qui se dessine pourrait ne pas être épargné. Il faudra surveiller la fonte des neiges plus au nord ainsi que les systèmes dépressionnaires en provenance du golfe du Mexique, qui pourraient laisser certaines quantités de pluie ou de neige sur le Québec.

Si ces prévisions à moyen terme sont susceptibles de changer en fonction des modèles météo, tout porte à croire que la fin de semaine du 13 mars 2020 sera merveilleuse. Environnement Canada prévoit des températures au-dessus du point de congélation, accompagnées d'un généreux soleil. La saison des amour est (presque) lancée!

* Ces informations sont tirées de Météo Média.