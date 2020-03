15 façons d'intégrer les plantes dans sa déco

En plus de purifier l’air, les plantes d’intérieur apportent une touche de douceur et de vie au décor. Toujours tendance, elles s’invitent dans toutes les pièces de la maison, souvent avec beaucoup d’originalité. Voici de belles idées à piquer pour cultiver son petit jardin intérieur.

1. Macramé moderne

Les jardinières en corde font leur retour dans les décors de style bohème. Elles créent un bel effet déco lorsqu’elles sont regroupées dans un joli méli-mélo de couleurs et de formes. On peut les réaliser soi-même ou en dénicher dans les ventes-débarras ou dans les boutiques d’artisanat moderne.

2. Sur un porte plante

Un tabouret, un siège abîmé ou encore une chaise d’enfant inutilisée peuvent reprendre du service pour donner de la hauteur à nos plantes. Seule erreur à éviter: une plante rabougrie dans un immense cache-pot.

3. Coin vert

Les étagères, ce n’est pas que pour les livres et les bibelots! Installées près d’une source de lumière naturelle, elles constituent des supports idéaux pour nos plantes, particulièrement celles de petits formats.

4. À la verticale

Pour un look actuel et spectaculaire, fixez des plantes directement sur le mur. Et pour un effet encore plus «wow», on s’en tient à une seule variété de plantes graphiques dont on tapisse le mur.

5. Un bon séparateur

Pour partager deux zones de vie dans un loft ou une aire ouverte, on crée une cloison végétale. Splendide!

IKEA

6. Jouer gros

Cette année, la tendance est aux plantes exotiques surdimensionnées. Un bon choix pour ajouter un élément vertical à notre déco, surtout si le plafond est haut.

7. Jungle urbaine

Le salon est l’endroit rêvé pour un regroupement de plantes dans un angle perdu. Pour profiter de tous les bienfaits de la présence de plantes dans notre habitat, on leur apporte les soins appropriés: on les arrose selon leurs besoins, on élimine les feuilles mortes, on fertilise et on rempote. On n’hésite pas non plus à enlever les plantes malades.

EQ3

8. En guise de centre de table

Des petites potées fleuries, des objets, des fruits ou des légumes... voilà tout ce qu’il faut pour créer une vignette charmante sur un plateau étagé.

Pottery Barn

9. Serre intérieure

Lorsque la maison bénéficie d’un puits de lumière ou d’une percée vers la cour, l’idée est tentante d’aménager un jardin intérieur avec des arbres et des plantes. À noël, on peut aussi y installer le sapin. Effet féérique garanti!

10. Un zeste végétal

Parfois, une touche de verdure constitue tout ce qu’il faut pour parachever le décor.

Nordic Days

11. Barrière de feuillage

L’escalier, sans garde-fou, semble un peu vertigineux? En disposant des plantes sur toutes les marches, on atténue cette impression. Futé!

12. À la place des rideaux

Un habillage de fenêtre frais et naturel: voilà ce qu’on peut composer en remplaçant les stores ou les rideaux par des plantes.

13. Une cascade de feuilles

On a souvent tendance à suspendre les plantes dont les feuilles poussent en cascade. Pourtant, elles créeront un bel effet posé sur le rebord d'une tablette ou d'un meuble.

Lauren Conrad

14. On recycle!

Une tendance très présente sur les sites comme Pinterest consiste à utiliser un sac de papier comme pot de fleurs! Certains, conçus à cet effet, ont un intérieur de papier ciré pour éviter que l'eau ne s'échappe.

My White Obsession

15. Comme une oeuvre d'art

Misez sur l'originalité dans le choix de vos cache-pot et suspensions. Vos plantes auront l'effet d'oeuvres d'art!