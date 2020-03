5 accessoires clés pour une entrée bien organisée

Les proprios souhaitaient que leur vestibule soit à l’image de leur maison: accueillant et fonctionnel. Voici quelques idées.

1. Des paniers

Pour optimiser le rangement, on ajoute des paniers aussi utiles que jolis. On s’assure de garder l’espace ordonné en attribuant un panier à chaque membre de la famille ou en plaçant ensemble les articles de nature similaire, comme les foulards et les tuques.

2. Des miroirs

Les miroirs habillent élégamment la partie supérieure du mur. On peut créer un effet de perspective en choisissant des surfaces de dimensions distinctes et en les disposant à des hauteurs différentes.

3. Des crochets

Solution simple et pratique, fixer des crochets au mur permet de conserver à portée de main les vêtements et accessoires de tous les jours. Pour égayer la pièce, on peut aussi suspendre des plantes ou de beaux objets que l’on affectionne particulièrement.

4. Des coussins

Des coussins de tailles variées ajoutent style et confort au banc déjà installé par les propriétaires. Souvent oublié, celui-ci a pourtant sa place dans le vestibule en raison de sa polyvalence: on s’y assoit pour chausser nos bottines ou on y dépose nos sacs lorsqu’on arrive à la maison les bras chargés.

5. Un tapis

Indispensable pour protéger le plancher, le tapis délimite également la zone d’accueil. En optant pour des couleurs et un motif s’agençant bien aux autres éléments déco, on obtient un effet global harmonieux et soigné.