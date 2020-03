Daniel Melançon partage ses premières impressions en tant que nouveau papa

De passage à l'émission Deux filles le matin, mercredi, Daniel Melançon a partagé quelques pans de sa nouvelle vie de papa. Si pour certains parents les premiers mois sont parfois difficiles, en raison des courtes nuits de sommeil, Daniel et sa conjointe, Anouk Meunier, sont aux anges.

L'émission de mercredi était consacrée aux nouveaux parents. En plus d'avoir reçu Daniel Melançon sur le plateau, Marie-Claude Barrette a accueilli Kim Lévesque Lizotte, Billy Tellier ainsi que la psychoéducatrice Mélanie Bilodeau. Ce segment d'une heure souhaitait mettre en lumière les appréhensions et les questionnements que peuvent avoir les jeunes parents face à toute l'information qu'ils reçoivent.

Daniel Melançon et Anouk Meunier, qui ont accueilli bébé Arnaud le 31 octobre dernier, se considèrent particulièrement chanceux. Même si notre chroniqueur aux sports a repris du service à Salut Bonjour, il tente de profiter de chaque moment passé avec son enfant.

« On est un peu « gaga ». On aime le voir s'endormir dans nos bras, on veut en profiter. On aime voir ses petits bras ramollir et sa suce qui tombe de sa bouche. On le dépose dans son lit et c'est parti! » - Daniel Malançon.