Une maison de rêve au look théâtral

Des couleurs profondes et de nombreux éléments de haute qualité, souvent acquis dans des encans, confèrent à cette vaste demeure un caractère noble, unique et magistral.

Les propriétaires ont longtemps cherché leur maison de rêve. Celle-ci comblait leurs besoins principaux, à savoir quatre chambres, beaucoup d’espace pour recevoir et la proximité de leur travail. «Même si la résidence avait plusieurs défauts et que son style ne leur plaisait pas vraiment, les proprios ont su voir son potentiel, explique la designer Carolina Auz. Mes clients voulaient un look plus jeune, élégant et masculin pour leur intérieur. Ils m’ont donné carte blanche sur beaucoup de choses, mais ils avaient quelques demandes bien spécifiques, comme le plancher à chevrons, à la fois traditionnel et actuel, ainsi que des portes qui sortent de l’ordinaire avec de larges moulures arrondies», dit-elle.

Partout, la palette de gris pâle et de noir procure au lieu une atmosphère feutrée et théâtrale.

LOUNGE

Drew Hadley

Aménagement Carolina Auz, designer d’intérieur • Fauteuils, tables d’appoint, tapis et poufs Structube • Buffet-bar acheté dans un encan et peint par les propriétaires • Lièvre en laiton Botanix Faucher Plantes & Pavés • Accessoires West Elm

Les propriétaires tenaient à avoir un espace lounge pour recevoir leurs amis. Attenante à la cuisine, cette pièce aux teintes monochromes est réveillée par des accents dorés. On y a marié les divers meubles dans un souci d’éclectisme. À cet effet, mention spéciale au buffet-bar, qui compte parmi les belles trouvailles faites dans des encans. «Ce type de meuble est intéressant parce qu’il est de grande qualité et qu’il donne au décor un style unique», mentionne Carolina Auz.

ESCALIER

Drew Hadley

Autrefois couleur cognac, l’escalier a été rajeuni grâce à une couche de peinture noire. Les propriétaires voulaient se départir du lustre à cristaux de verre, mais la designer leur a proposé de peindre le plafond également en noir pour moderniser son look et limiter les dépenses. Résultat: l’ambiance est spectaculaire.

Drew Hadley

Drew Hadley

CUISINE

Drew Hadley

Conception Carolina Auz, designer d’intérieur • Réalisation Armoires Cordeau • Comptoirs en quartz King Granite • Céramique Ramacieri Soligo • Appareils ménagers Électroménagers & Robinetterie Longueuil • Robinets Céragrès • Suspensions, appliques et poignées Restoration Hardware • Chaises de comptoir wayfair.ca • Plat rond noir et vase noir West Elm • Vases cactus dorés Structube

L’immense îlot et les armoires de cuisine bleues faisaient partie de la liste de souhaits des clients de Carolina Auz. Elle y a associé des rangements gris à façade lisse pour alléger l’ensemble. «Je voulais donner du cachet au coin cuisson, alors j’ai recouvert le dosseret d’une céramique hexagonale bronze, à la fois chic et masculine. Ailleurs, on a mis des carreaux métro, moins coûteux», explique la designer.

Drew Hadley

Drew Hadley

Drew Hadley

Drew Hadley

SALLE À MANGER

Le noir profond, ponctué d’or et de cuivre, a un effet théâtral à souhait. «C’était approprié de mettre une table ronde dans cet espace carré. Elle favorise la convivialité et crée un équilibre dans la pièce», remarque la designer. Les chaises anciennes, achetées dans un encan, ont été restaurées et repeintes.

Drew Hadley

Table en bois massif Restoration Hardware • Chaises achetées dans un encan et restaurées par les propriétaires • Lustre et tapis wayfair.ca • Miroir Mobilia • Vases West Elm

SALON

Le salon, habité d’éléments simples et clairs, se distingue des autres pièces de la maison. Le tapis douillet, les coussins moelleux et le canapé en tissu assurent le confort et maximisent la détente. C’est l’endroit préféré des proprios pour s’installer avec un livre et un thé.

Drew Hadley

Canapé et tapis Structube • Coussin crème, panier gris et vases West Elm • Livres Indigo

CHAMBRE PRINCIPALE

Drew Hadley

Banc Structube • Suspensions achetées il y a longtemps • Literie achetée en Chine • Coussins West Elm • Réveil et boîte en bois EQ3

Ici aussi, les teintes foncées ont été privilégiées. Entièrement peinte en bleu marine, la pièce invite au repos. Quelques touches de vert anis et une literie déclinée dans des matières soyeuses renforcent l’esprit raffiné de cet espace privé

Drew Hadley

WALK-IN

La pièce étant mansardée, il était difficile d’aménager une vaste penderie fonctionnelle. La designer a décidé de ne pas la cloisonner afin de garder une bonne fluidité. «Comme le walk-in est ainsi visible de la chambre, il fallait l’aménager soigneusement pour éviter toute impression de fouillis. J’ai donc opté pour des rangements fermés pour la partie qui fait face à la chambre.» Les autres armoires et étagères, disposées de façon judicieuse, restent discrètes. Des lumières intégrées magnifient le tout.

Drew Hadley

Conception Carolina Auz • Réalisation des rangements en mélamine à effet de bois Armoires Cordeau • Suspension Restoration Hardware

SALLE DE BAINS PRINCIPALE

Drew Hadley

Meubles-lavabos Restoration Hardware • Céramique Ramacieri Soligo • Robinetterie Électroménagers & Robinetterie Longueuil • Armoire vitrée HomeSense • Appliques par l’entremise de la designer • Persiennes Blindsgalore

Tout était disproportionné dans cette pièce. La designer a d’abord supprimé la baignoire, qui encombrait l’espace devant la fenêtre. «Mon mandat était d’avoir une longueur d’avance sur les tendances, tout en m’inspirant des années 1920. J’ai tout de suite eu l’idée d’habiller les murs de la douche de carreaux disposés en chevrons», raconte Carolina Auz.

Pour compenser l’absence de rangement sous les lavabos, elle a intégré deux grandes niches avec tablettes fabriquées dans le même bois que le vaisselier de la cuisine.