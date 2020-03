3 vins issus de 3 magnifiques régions

Les suggestions de Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc de la Catalogne à la fois charmant et épatant à seulement 15 $

Penedès 2019

Tuvi - Sumarroca

Catalogne - Espagne

Code : 13574687

Prix : 15 $

Disponibilités : 85 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade aux crevettes, mangues, tomates cerise, ...

Cet exotique et délicatement parfumé vin blanc est un assemblage de plusieurs cépages. Sans se prendre pour un «grand cru», le produit est plaisant, frais, aguicheur et de belle tenue de bouche. N'attendez pas plus de 12 à 18 mois pour en profiter, car il ne s'agit pas d'une cuvée de garde. Le mousseux du même producteur est également impeccable pour 17,15 $.

2- Un rosé provençal aussi gracieux que sensuel!

Côtes de Provence 2018

Domaine Houchard

Provence - France

Code : 11686503

Prix : 18,85 $

Disponibilités : 205 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des filets de poissons, un assortiment de sushis, une pizza végétarienne, une soupe froide à base de tomate et de basilic...

Sur les différentes propriétés dans les Côtes du Rhône, mais également en sol provençal, on peut affirmer que la famille Quiot magnifie de très belles cuvées. En blanc, en rouge ou même en rosé, aucune de leurs bouteilles ne m'a laissé sur mon appétit (ou plutôt sur ma soif!) à ce jour. Ce rosé allie rondeur, texture et gourmandise. N'attendez pas le printemps, ni la période estivale et dévissez-lui le bouchon au plus vite! Profitez au maximum de ses courbes élancées ainsi que de sa désaltérante acidité en le buvant dans les 18 mois à venir.

3- Un sudiste, envoûtant et savoureux rouge sicilien!

Etna Rosso 2017

Tornatore

Sicile - Italie

Code : 13509033

Prix : 25,60 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins une trentaine de minutes en carafe.

À déguster avec : des pâtes au chorizo ou au canard confit, un parmentier de boeuf braisé...

À la suite d’une bonne oxygénation en carafe, le produit s'avère plus expressif, plus ouvert et moins timide sur le plan olfactif. On y hume des fruits qui ont su profiter du chaud soleil sicilien. La bouche est détaillée, profonde, complexe et un brin épicée. Une cuvée insulaire qui fera rougir des pommettes et briller bien des yeux... Très bon dès maintenant mais également lors de 4 ou 5 années à venir.