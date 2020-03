La Voix : Jean-Daniel et Clerel donne un second souffle à une chanson des Respectables

Après les auditions à l'aveugle, c'est maintenant l'heure des duels, à La Voix. On peut donc officiellement dire que la compétition est bel et bien commencée!







Capture d'écran





Dimanche soir, deux duos par équipe se sont affrontés sur l'arène mise en place sur la scène de La Voix. Pour ses deux duels, Coeur de Pirate a proposé des choix de chansons assez singuliers et éclectiques à ses candidats.



Voulant les entendre chanter en français, un des premiers duels de la soirée opposait Jean-Daniel Labrie à Clerel Djamen, et les deux chanteurs ont dû offrir une performance de la chanson Amalgame, du groupe Les Respectables. Et il faut dire que les deux participants se sont approprié la chanson et en ont fait une interprétation très intéressante, avec beaucoup de funk.







Capture d'écran





Même si Clerel avait avoué d'entrée de jeu ne pas connaître cette chanson, c'est tout de même lui qui est sorti grand vainqueur de ce duel.



En effet, même si la décision n'a pas été facile à prendre, le coeur de Coeur de Pirate a penché pour Clerel, pour la vision de ce qu'elle aimerait faire dans les prochains épisodes.