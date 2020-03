On connait Vincent Graton pour ses rôles d’animateur et de comédien à la télé. On le connait aussi pour ses chroniques et ses prises de positions, à la radio notamment. Or ces jours-ci, il renoue avec ses anciennes amours alors qu’il monte sur les planches du Théâtre d’aujourd’hui dans la pièce Ceux qui se sont évaporés.

