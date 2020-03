5 cabanes à sucre qui proposent un menu alléchant pour emporter

Depuis la nouvelle directive gouvernementale, la plupart des lieux publics a été dans l’obligation de fermer leurs portes pour une durée indéterminée. Les cabanes à sucre du Québec n'y font pas exception. Même si cette décision est responsable, c'est un dur coup pour les producteurs d’érable, étant donné la courte saison. C’est pourquoi certaines cabanes à sucre ont décidé de proposer un service de commande pour emporter. Si vous voulez encourager des entreprises d'ici, c'est le moment plus que jamais!

1. ÉRABLIÈRE PRINCE

L’érablière Prince, située à Nicolet, vit en ce moment des temps difficiles. Depuis hier, la cabane à sucre à été contrainte de fermer ses portes, mais l’établissement propose un forfait repas pour 8 personnes, qui comprend la totale pour vivre l’expérience de cabane à sucre, soit: soupe aux légumes, soupe aux pois, jambon fumé, saucisses maison, oreilles de criss, fèves au lard, pâté à la viande, et plus encore. Des commandes pour emporter, et un service de livraison sont même disponibles, dans un rayon de 50 kilomètres.

Visitez leur site web pour programmer une livraison!

2. LA BONTÉ DE LA POMME

Dès mercredi 18 mars, le verger et millerie La bonté de la pomme, situé à Oka, offrira un service complet de cabane à sucre disponible pour emporter. Pour palier au manque, les restaurateurs confectionnent une boite cabane à pomme, qui se compose entre autres de soupe aux pois, soupe à l’oignon, fèves au lard, fromage oka, jambon fumé, saucisses maison. Le service sera offert du mercredi au dimanche de 10h à 16h.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

3. CABANE À SUCRE CONSTANTIN

Du côté de Saint-Eustache, la Cabane à sucre Constantin garde les portes de sa boutique ouvertes 7 jours sur 7, de 9h à 17h. Ainsi, jusqu’à directive contraire, il sera toujours possible de se procurer de la nourriture typique québécoise et de cabane à sucre. À noter que l’établissement envisage également la possibilité d’ouvrir un service de livraisons à domicile, alors on reste à l’affût!

Visitez le site web pour plus de renseignements.

4. ÉRABLIÈRE ST-HENRI

L’érablière St-Henri est une petite cabane à sucre située à Sainte-Marthe. La décision de fermer les cabanes à sucres au Québec pour une durée indéterminé est une bien triste nouvelle pour eux. Ils offrent donc un service complet de cabane à sucre à la maison pour emporter. Pour les encourager et déguster votre dose de sucre annuelle, vous n’avez qu’à téléphoner ou leur envoyer votre demande par courriel.

Pour les joindre, cliquez ici.

5. CABANE À SUCRE D'AMOURS

Pour rebondir face à la situation, la cabane à sucre D’Amours, située à Sainte-Anne-des-Plaines offre elle aussi un service complet de cabane à sucre, pour se sucrer le bec dans le confort de notre foyer. Le menu est offert à rabais, avec des prix vraiment généreux. Si vous souhaitez les encourager, n’hésitez pas à commander d’avance, par téléphone.

Pour obtenir plus de renseignements, c'est ici.