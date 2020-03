14 choses qu'on remettait à plus tard qu'il est temps de faire pendant la quarantaine

Du temps, c'est ce qu'on aura de plus précieux dans les prochains jours. Parce qu'on traversera cette période de confinement ensemble, voici une liste de toutes ces choses qu'on remettait à plus tard et qu'on a le temps de faire maintenant. Adieu, la procrastination!

Jour 1 : Se mettre en forme pour l'été.

Ce n'est pas parce que les centres d'entraînement sont fermés qu'on doit remettre à plus tard notre (re)mise en forme. Tous les entraîneurs et centres d'entraînement (ou presque) ont mis à notre disposition des programmes à faire à la maison. Si vous le voulez, vous pouvez même en faire deux par jours. Allez, on bouge!

Jour 2 : Faire le ménage de ses vêtements d'été.

Il est temps de faire de l'espace dans nos garde-robes. Lorsque cette quarantaine sera terminée, ce sera le temps de mettre des robes soleil et des sandales. Aussi, en cette période de précarité financière, probablement que des gens autour de vous auront besoin de ces vêtements que vous ne portez plus.

Jour 3 : Terminer ce livre qui prend la poussière.

Non seulement vous aurez le temps de le commencer, mais vous aurez peut-être le temps de lire la trilogie. La lecture est une bonne façon de s'évader du négativisme qui règne tout autour. Si vous le pouvez, lisez un roman québécois, question d'encourager l'économie locale.

Jour 4 : Planifier vos prochaines vacances.

C'est vrai qu'on ne sait pas encore à quel moment on pourra voyager à l'étranger à nouveau, mais on le pourra un jour. C'est donc le moment de rêver un peu et de planifier votre itinéraire rêvé avec l'être aimé.

Jour 5 : Apprendre à méditer.

Saviez-vous qu'il ne suffit que de 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude à sa routine? Vous avez le temps, durant cette quarantaine, d'intégrer cette discipline à votre quotidien, que ce soit en matinée ou en soirée. En plus, elle vous fera le plus grand bien.

Jour 6 : Nettoyer de fond en comble le garage.

Avant l'arrivée de l'été, il est temps de jeter, recycler ou réparer ces objets qui traînent dans le garage. Il faudra dépoussièrer ce qui sert encore. Ainsi, votre garage sera prêt à accueillir les vélos, les trotinnettes et les ballons de plage pour l'été.

Jour 7 : Tenir un journal de gratitude.

C'est le moment de se reconnecter au positivisme, plus que jamais. Il est temps de ressortir ce carnet qui traîne dans le fond d'un tiroir et de réécrire votre vie, en vous concentrant sur des éléments positifs.

Jour 8 : Passer un appel à un membre de votre famille.

Il est temps de prendre des nouvelles d'une personne que vous chérissez, celle que vous avez peut-être délaissée dans les derniers temps. Si la vie va souvent trop vite, cette période diffusée au ralenti a l'avantage de nous reconnecter les uns aux autres, d'une autre façon.

Jour 9 : Réaliser le ménage du printemps.

Le printemps, il est pour bientôt. Tant qu'à être confiné à l'intérieur pour les prochains jours, il est temps de faire un ménage complet de la maison. Elle sera ainsi prête à accueillir l'été!

Jour 10 : Dorloter les plantes vertes.

Vous avez assez de temps pour chérir vos jolies plantes vertes. Avant l'arrivée de l'été, donnez-leur un bain de soleil, arrosez-les, rempotez-les. Jamais, vos plantes n'auront été autant en santé.

Jour 11 : Prendre le temps de jouer avec les enfants.

La vie va vite, trop vite. Ceux qui ont l'avantage d'être à la maison avec les enfants auraient tout intérêt de s'intéresser à leurs jeux. C'est le moment de vous rapprocher de vos tout-petits et de passer du temps de qualité.

Jour 12 : Sortir la guitare du placard.

Que ce soit le piano, la guitare, la peinture ou l'écriture, il est venu le temps de vous remettre à cette vieille passion pour laquelle vous n'avez plus autant de temps à consacrer. Qui sait, peut-être que votre créativité n'était pas cachée si loin?

Jour 13 : Remplir le congélateur de petit-plats congelés.

Comme vous avez maintenant le temps de mettre la main à la pâte, il pourrait être intéressant de cuisiner des lasagnes, des tartes ou des potages que vous pourriez congelés pour un éventuel retour au travail. Gageons que vous serez contents d'avoir des semaines moins chargées au retour de la quarantaine.

Jour 14 : Prendre soin de soi.

Quand avez-vous suffisamment de temps pour prendre soin de vous? Le sommeil est un élément que plusieurs ont tendance à négliger. Faites-vous couler un bain, offrez un massage à votre conjoint/e, faites-vous un masque hydratant et... dormez!