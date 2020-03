7 tendances à intégrer dans votre décor

En collaboration avec



Quand vient le temps de rafraichir votre demeure, il est important de considérer les tendances à venir. Or, comme je le conseille souvent à mes clients à titre de designer d'intérieur : l’idée n’est pas de créer un décor inspiré à 100% des grandes tendances, mais bien d’en intégrer certaines à votre décoration actuelle.

Voici d'ailleurs quelques-unes de mes meilleures astuces pour suivre les tendances tout en ayant une déco à votre image.



Les courbes et les rondeurs

On laisse un peu tomber les lignes droites pour faire place aux lignes courbes. Le mobilier s’arrondit, surtout les meubles d’appoints. On remarque que les carpettes rondes sont de plus en plus populaires, que les poufs prennent des formes de galet et que les tables à café et les miroirs s’arrondissent. L’idée est surtout d’intégrer quelques éléments arrondis à ce que l’on a déjà.

Les matières naturelles

On voit actuellement beaucoup d’inspiration boho dans le design. On mise sur les matières naturelles qui s’expriment sous forme de coussins, de paniers, de carpettes, de voilages en lin ou de literie – des éléments qui créent l’ambiance chaleureuse qu’on aime tant.



Le style scandinave revisité

Le style scandinave est présent depuis quelques années déjà. Très convoité et sans prétention, il est basé sur un trio gagnant : du bois pâle, du blanc et du noir. Or, pour un peu de nouveauté, on se permet d’ajouter quelques touches de couleur comme du rouille, du vert chasseur, du jaune moutarde, du vieux rose... On aime beaucoup ce style pour ses ambiances épurées – cela dit, quelques coussins, un tableau, un mur ou une carpette à motif sont maintenant les bienvenus.



Le mur traité comme une œuvre d’art

Avec la tendance des murales, il est facile de donner vie à un mur tristounet. Les images choisies peuvent être travaillées en infographie, en superpositions d’images ou encore avec des couleurs ou l’ajout de texte. Un mur ainsi habillé ne peut faire autrement que de parler de lui-même.



Le carrelage surdimensionné

Les grands formats sont de plus en plus aimés, car ils créent une impression de grandeur, même dans les petits espaces. Les gens l’apprécient pour son look hyper branché et sa simplicité : moins de joints et moins de coulis!



La poterie de style artisanal

Tout ce qui est fait main est fortement recherché. On aime particulièrement les belles poteries comme celles des années 1970, la vaisselle imparfaite au fini mat et les cache-pots pour nos plantes. Ce look est un peu comme un retour en arrière qui rappelle les maisons de nos grands-parents.

Les plantes vertes

Les touches de verdure sont belles, sont fraiches et font du bien. Les plantes ont trop longtemps été mises de côté : leur retour en grande force est si apprécié qu’on a envie d’en mettre partout.



Besoin d’un coup de pouce

Avec toutes ces tendances et l’arrivée du printemps, ça donne envie de faire des changements, pas vrai? Avec le nouveau billet à gratter «MA DÉCO SIGNÉE EMILIE CERRETTI», vous pourriez bénéficier d’un petit coup de pouce pour rafraichir votre décor.



L’idée est très simple : en grattant le billet, vous courez la chance de gagner différents lots pour changer une carpette, un meuble, la couleur des murs ou encore pour ajouter quelques décorations tendance à votre ambiance.



Le gros lot, quant à lui, permet de remporter une décoration intérieure d’une valeur de 10 000$ en plus de mes services de design et de ceux d’un homme à tout faire. Voilà de quoi rendre votre pièce favorite digne des pages d’un magazine. Ça vaut la peine de gratter, non ?



Je vous souhaite un beau printemps et surtout, une déco rafraichissante à votre image!

À bientôt, qui sait!

Émilie Cerretti, designer d'intérieur et styliste