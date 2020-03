En plus d’avoir joué et signé de nombreuses mises-en-scène, elle dirige depuis 1992 une de nos institutions phares: le Théâtre du nouveau monde. Notre invitée du jour: la passionnée et dévouée Lorraine Pintal. On fait le point avec elle sur la situation dans le milieu culturel liée à la pandémie de COVID-19.

