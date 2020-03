10 conseils pour se remettre à la course à pied

Comme les centres d'entraînement sont fermés pour une durée indéterminée, c'est le moment ou jamais de se remettre à la course à pied, une discipline qui a conquis des adeptes de tous âges et de toutes classes sociales. Voici 10 conseils qui vous permettront d'attaquer le printemps du bon pied.

1. Avoir des objectifs

Pour ne pas que notre motivation ne s'essouffle après deux semaines, il est toujours bon de se fixer des objectifs. Pour s'assurer de les remplir, on se prémunit d'une application mobile et d'un cahier de notes, qui nous permettront de suivre nos déplacements, pas à pas.

2. Avoir des objectifs réalistes

Avoir des objectifs, c'est bien, mais avoir des objectifs réalistes, c'est encore mieux. Il n'y a rien de pire pour la motivation que d'être essoufflé après seulement quelques minutes parce que nous avons fait un départ en lion. Écoutons notre corps. Ralentissons pour mieux avancer (ça vous sonne une cloche en cette période d'isolement?).

3. Marcher

Attends... quoi? Oui, vous avez bien lu. La méthode 3 pour 1 est à privilégier, surtout si nous en sommes à notre première course de l'année ou à notre première course tout court. Cette méthode consiste à courir 3 minutes et à marcher 1 minute jusqu'à ce que nous réussissions à courir de plus longue distance sans nous épuiser.

4. Sortir plus souvent, mais moins longtemps

Toujours dans le but d'éviter les blessures aux chevilles, aux genoux ou ailleurs, il est recommandé de sortir plus souvent, mais moins longtemps. De cette façon, le corps prend de la force au fur et à mesure, tout doucement. C'est préférable que de le voir flancher lors d'une seule course pour laquelle nous avons poussé la machine trop loin.

5. Avoir un partenaire d'entraînement

S'il est plus difficile d'avoir un partenaire à nos côtés pour diverses raisons en ce moment, il pourrait être intéressant de partager nos petits records personnels avec une tierce personne. Encourageons-nous, même si nous sommes à distance, en prenant des nouvelles de l'entraînement d'un ami!

6. Être habillé adéquatement

C'est vrai qu'on entend souvent dire que la course à pied est un sport qui ne demande rien d'autre que de la volonté, mais pour miminiser les blessures et maximiser les performances, il vaut mieux avoir de l'équipement conçu pour la course : chaussures, soutien-gorge, manteau technique.

7. Avoir de la musique motivante

C'est le moment de mettre à jour la musique que nous écoutons, en nous inspirant entre autres de ces 20 chansons pimpantes qui mettent de bonne humeur. C'est le moment de faire danser nos oreilles!

8. Changer de parcours

Nous avons souvent l'habitude d'emprunter le même chemin. En plus d'être motivant, le fait de changer de trajet nous permet de travailler sur des surfaces différentes. Ainsi, notre corps apprend à effectuer des mouvements différents, jour après jour, sans se blesser.

9. Rester concentré.

Tout au long de notre course, il est impératif de rester concentré sur notre objectif, celui qu'on s'est fixé au départ. Comme nous sommes souvent seuls devant l'adversité, il est facile d'abandonner. Retons concentrés!

10. S'étirer.

Il est particulièrement important de s'étirer après un entraînement. Nos jambes auront besoin de plus d'amour pour pouvoir nous offrir d'autres séances de course. Cette étape ne doit pas être négligée par les coureurs, qu'ils soient débutants ou avancés.

Pssst...! Faisons preuve de solidarité lorsqu'on croise un autre coureur dans la rue. Un petit sourire n'a jamais fait de mal à personne, surtout en cette période plus sombre!