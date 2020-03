25 choses qui ne seront plus jamais pareilles, mais pour le mieux

Bien des choses auront changé après qu'on ait traversé cette crise planétaire. Pour le pire, mais aussi pour le mieux. Pour vous faire sourire un peu, toute l'équipe s'est mise de la partie pour vous préparer une liste exhaustive de toutes ces choses qui ne seront plus jamais pareilles, mais pour le mieux!

1. Plus que jamais, on aura des cheveux soyeux et longs.

C'est notre coiffeuse qui va être fière.

2. On aura appris à faire de succulentes tartes portugaises.

Merci pour ça Dr. Horacio Arruda.

3. On aura redonné au papier de toilette ses lettres de noblesse.

Nous qui l'avions si longtemps sous-estimé.

4. Certaines nouvelles seront à prendre avec un grain de sel.

Ce n'est pas trop grave au fond comment Catherine Dorion s'habille.

5. On va devoir revoir l'importance de certaines réunions.

Un courriel, c'est suffisant, merci.

6. On va pouvoir négocier une journée de télétravail CHAQUE SEMAINE, à notre patron.

Parce qu'on est en train de leur montrer qu'on est efficace.

7. On va enfin arrêter de se faire parler de la crise du verglas.

On en a pour quelques décennies à se remettre de la Covid-19.

8. On va apprendre à mettre sur un plateau d'argent certains métiers.

Merci à nos livreurs, conducteurs, caissiers et à tout le personnel en soin de la santé.

9. On ne sera plus obligé de serrer des mains.

Fini, les mains molles et moites.

10. On va apprendre à dire « oui », même si on est fatigué.

La vie, elle est faite pour être célébrée!

11. On va économiser gros.

Surtout si vous êtes du genre à sortir dans les bars et dans les restos toutes les semaines.

12. On va s'obliger à être cute chaque fois qu'on sortira de la maison.

Ces occasions sont si rares qu'on en profitera pour nous montrer sous notre plus beau jour.

13. On va arrêter de s'entêter à porter des pantalons inconfortables.

Le port du pantalon de pyjama du matin au soir aura changé notre vision du monde.

14. On aura arrêté de se ronger les ongles.

Bonne chose!

15. On va tous pouvoir dire dans des moments difficiles : « Ce n'est rien comparativement à crise de la COVID-19 en 2020 ».

Tout deviendra relatif.

16. On va en apprendre davantage sur la politique en général.

Gageons que plusieurs ne savaient pas qui était Danielle McCann avant la semaine dernière.

17. On va avoir une peau parfaite.

Moins de maquillage, un point c'est tout.

18. On va redécouvrir les joies du plaisir solitaire.

Si ce n'est pas déjà fait.

20. On va réaliser que la planète se porte mieux depuis qu'on est enfermé.

Moins de pollution, c'est bon pour elle.

21. Plus jamais on n'oubliera de se laver les mains.

On jugera ceux qui ne le feront pas.



22. On sera reposé (et prêt à vivre à 110%).

Jamais, on aura eu autant de temps pour dormir.

23. On aura compris l'importance d'acheter localement.

C'est toute notre économie qui repose sur nos choix individuels.

24. On va être parrain/marraine de plein d'enfants.

Un baby-boom s'en vient, vous pensez?

25. On savourera chaque moment passé avec les gens qu'on aime.

D'ici là, prenez soin de vous.