5 façons d'aménager un bureau à la maison

Quels que soient la place dont on dispose et le style qu’on aime, il y a toujours moyen d’intégrer un bureau à la maison. Voici cinq façons de bien le faire.

Géométrie chic

Michael Graydon

Grâce à son piètement doré et à son plateau immaculé, ce bureau s’intègre en beauté dans le salon, car il s’harmonise au lustre et aux accents de blanc du décor. Peintes en noir, les parties centrales des portes des rangements intégrés renforcent l’élégance de l’ambiance. Cette surface est aussi plus plaisante à l’œil, moins monotone qu’un grand mur de couleur unie.

Esprit masculin

Michael Graydon

Un mur couleur charbon et un bureau composé de classeurs surmontés d’un plateau en bois donnent un caractère masculin à cet espace de travail. Quelques éléments décoratifs d’esprit ancien, comme la carte encadrée au mur, le globe terrestre et les livres reliés, créent une atmosphère feutrée et calme, propice au travail.

En toute discrétion

Yves Lefebvre

Installé dans la continuité des équipements audiovisuels de la salle de séjour, cet espace bureau prend peu de place, et son plateau suspendu décliné dans le même bois que le mur est à peine perceptible. Des baguettes DEL bien placées assurent un éclairage de qualité pour travailler.

Façon bibliothèque

Yves Lefebvre

Tout est prévu dans cet aménagement: les papiers confidentiels et les éléments disgracieux sont dissimulés derrière les portes, dans la partie basse du module, tandis que les livres et les beaux objets sont exposés sur les étagères. L’ordinateur est à peine visible devant le mur sombre. La table de travail en «L» permet de profiter pleinement de la lumière naturelle.

Dans une alcôve

Drew Hadley

Un coin perdu s’avère l’emplacement idéal pour aménager un petit espace de travail. Ici, on a choisi un meuble blanc, qui se fond dans le mur, et dont la surface est toujours désencombrée grâce aux tiroirs, ne laissant à la vue que les beaux accessoires. Des étagères ou des armoires fermées ton sur ton pourraient facilement être installées sur les trois murs afin d’ajouter du rangement.