Céline Dion rend un vibrant hommage à sa mère le jour de son anniversaire

Ce 20 mars est une journée bien spéciale pour Céline. Il s’agit du premier anniversaire de Maman Dion depuis son décès en janvier dernier, et la chanteuse lui a livré un vibrant hommage.

Thérèse Tanguay est née le 20 mars 1927. Pour souligner le premier jour d'anniversaire de cette grande dame depuis qu'elle nous a quittés, Céline Dion a publié ce message émouvant sur Instagram:

«Chère maman, nous pensons tous beaucoup à toi. Spécialement aujourd’hui, le jour de ton anniversaire. Je sais que tu es avec papa et que vous veillez sur nous. Vous nous manquez beaucoup et nous vous aimons profondément. Bonne fête maman! On t’aime, Céline et toute la famille xx... ... « Voilà! »

En photo, on peut voir la mère de 14 enfants, célèbre entre autres pour ses pâtés, portant des lunettes fumées, un verre à la main.

Comme quoi, le style n’a pas d’âge!

Vous nous manquez aussi, madame Dion!