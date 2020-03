Nouveautés vins

Philippe Lapeyrie nous propose des vins fraîchement arrivés au Québec!

DÉPAYSEZ VOS PAPILLES ET CELLES DE VOS INVITES AVEC CES NOUVEAUX VINS!

1- Un épatant et très réussi riesling germanique à moins de 20 $!

Riesling 2018

Fabelhaft - Fio Wein Ghbh

Moselle – Allemagne

Code : 14215336

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Un grilled-cheese ou un croque-monsieur, un assortiment de fruits de mer...

L’étiquette de la bouteille est très jolie et pour le moins originale. Par contre, c’est le « jus » dans le flacon qui nous intéresse et non pas le look du contenant. Il est fort bon! Il sent les fruits à chair blanche, le bouquet de fleurs blanches, la citronnelle, le miel de trèfle... C’est un riesling au profil franc, net et hyper rassasiant. Ils sont bien rares, voir quasi inexistant les blancs, à 20 $ et moins, issus de cette noble variété qui sont aussi réussis. Impeccable dès ce soir ou dans les 3 années à venir.

2- Un pinot noir de l’Oregon qui saura vous accrocher un sourire au visage!

Pinot Noir 2017

Klee – Racine

Vallée de Willamette - Oregon - États-Unis

Code : 13118622

Prix : 27,85 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Des côtelettes de porc, un saumon entier, des terrines de petits gibiers...

C’est bien connu, on retrouve dans cet état américain qu’est l’Oregon des pinots noirs tout à fait remarquables. Le seul problème c’est qu’ils entrent au compte-goutte sur notre marché, mais surtout, ils sont souvent très dispendieux. Alors tant qu’à mettre 40 ou 50 dollars la quille, on se retourne souvent vers les pinots du terroir bourguignon. Ce Klee est un petit bijou qui ne coute même pas 28 $, soyez rapide et sautez là-dessus les amis! Dégustez-le maintenant sur la jeunesse de son fruit ou dans les 3-4 années suivant son achat.

3- Un autre savoureux cinsault sud-africain!

Cinsault 2019

The Drifter - Adi Badenhorst

Swartland - Afrique du Sud

Code : 13057997

Prix : 18,45 $

Disponibilités : 170 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Une côte de bœuf ou une entrecôte grillée et sa portion de purée de pommes de terre au beurre.

Vous en voulez pour votre 20 $? Voici ce qui est (selon mon gros pif!), un des plus satisfaisants rouges dans cette tranche de prix qu’on peut retrouver sur notre marché. Un 100 % cinsault signé d’un des plus talentueux vignerons sud-africains, Adi Badenhorst. Ce dernier signe entre autres les épanouies cuvées Sécanteurs, Curator et Papegaai. C’est frais, juteux, primaire, gouleyant et ce sera bien difficile d’en boire juste un petit verre... Consommez la bouteille durant les 2-3 années à venir.