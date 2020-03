20 dessins originaux d'arcs-en-ciel au Québec : le vôtre s'y retrouve-t-il?

Cette fin de semaine, on a vu apparaître, ici et là, dans les fenêtres des Québecois, des dessins d'arcs-en-ciel sous lesquels on pouvait lire le mot clic « ça va bien aller ». On en a répertorié une vingtaine.

Cette initiative, qui aurait d'abord vu le jour en Italie en pleine crise de la COVID-19, a pris d'assaut notre province pour remplir d'espoir nos coeurs... et nos fenêtres. Certaines images sont si originales qu'elles nous ont tiré un large sourire.

Avez-vous participé au mouvement, vous aussi? Partagez-nous les dessins de vos tout-petits!