Essayez cette succulente recette de Pasteis de nata gourmands préparée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine.

NATAS GOURMANDS (Pasteis de nata)

Portions : 16 - Préparation : 10 minutes – Cuisson : 15 minutes

À voir aussi: Pains perdus noisette et chocolat

INGRÉDIENTS

1pâte feuilletée au beurre du commerce

250 ml (1 tasse) crème 35%

4 jaunes d’œufs

10 ml (2 c. à thé) fécule de maïs

80 ml (5 c. à table) sucre

1/2 citron, le zeste

3 ml (1/2 c. à thé) extrait d’amandes amères

3 ml (1/2 c. à thé) cannelle moulue, au goût

1 pincée de sel

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 230°C (450°F)

ÉTAPE 2

Beurrez les moules à muffins.

ÉTAPE 3

Étalez la pâte feuilletée et détaillez des cercles de pâte de taille suffisante pour couvrir le fond et les bords des moules à muffins.

ÉTAPE 4

Disposez la pâte dans chaque moule beurré. Piquez la pâte à l’aide d’une fourchette.

ÉTAPE 5

Dans un bol, fouettez les jaunes d’œufs et le sucre, jusqu’a l’obtention d’une crème légère et mousseuse, ajoutez la fécule de maïs, le zeste de citron, l’extrait d’amandes amères, la vanille, la cannelle et la pincée de sel. Incorporez la crème et fouetter le tout.

ÉTAPE 6

Versez la préparation dans les moules et enfournez , 15 minutes.

ÉTAPE 7

Saupoudrez de sucre à glacé. Servez tiède ou froide.