8 séries québécoises que vous devriez voir au moins une fois dans une vie

Plus que jamais, il est temps d'encourager l'économie locale, mais aussi la culture locale. Le Québec est passé maître dans l'art de créer du contenu de qualité. Sa réputation n'est plus à faire. Si vous en doutez encore, nous vous conseillons 8 séries québécoises qui ont fait leurs preuves!

BLUE MOON

Mettant en vedette Karine Vanasse, Luc Picard et Éric Bruneau, cette série nous plonge au coeur d'une intrigue palpitante. À la mort de son père, Justine Deslaurier est placée à la tête d'une société para-miliaire privée, sensée garantir la sécurité nationale, mais ce qu'elle y découvre la place dans une délicate position. Elle sera amenée à contrecarrer les plans d'un groupe d'individus qui cherchent à s'enrichir à travers les activités de l'entreprise. Heureusement, cette série comprend maintenant trois saisons!

Disponible ici.

MENSONGE

Mensonge est une série policière psychologique, qui met en vedette Fanny Mallette, Sylvain Marcel et Éric Bruneau. Le personnage principal devra user des ses qualifications pour dénouer des crimes survenus dans divers milieux. Cette série québécoise nous a tenus en haleine durant quatre saisons. Elle a donc fait ses preuves!

Disponible ici.

LE JEU

Laurence Leboeuf interprète le rôle d'une jeune conceptrice de jeux vidéo au tempérament fougueux et combatif. Rapidement, elle croise le fer avec des trolls qui ont lancé contre elle une campagne toxique de dénigrement et de harcèlement en ligne.

Disponible ici.

APPELLE-MOI SI TU MEURS



Claude Legault tient le rôle principal dans Appelle-moi si tu meurs, une série qui mélange l'humour et le drame. Il interprète un policier de la Sûreté du Québec, appelé en renfort pour traquer des criminels de la mafia italienne. Vous devez absolument l'écouter, si vous avez aimé les projets cosignés par Pierre-Yves Bernard et Claude Legault.

Disponible ici.

LIKE-MOI!

Après cinq saisons d'humour irrévérencieux, les acteurs de Like-moi! ont prouvé aux Québécois qu'il n'y avait pas que les géants américains qui pouvaient produire d'excellentes séries d'humour. Abordant des sujets d'actualités, Like-moi! s'est inscrit comme un incontournable de la culture québécoise.

Disponible ici.

L'APPARTEMENT



Il s'agit de la toute première série-réalité du Club Illico. Cette série suit 5 jeunes de partout au Québec, âgés entre 18 et 25 ans, qui veulent déménager à Montréal pendant 1 an dans le but de réaliser leur rêve. L'idée est d'apprendre à les connaître à travers leurs expériences et leurs défis dans la métropole.

Disponible ici.

LA FAILLE

Si vous aimez les séries policières, vous serez choyés! Cette série policière, mettant en vedette Isabel Richer, Maripier Morin et Alexandre Landy, suit une enquête au beau milieu de l'hiver. Dans le petit village de Fermont, un meurtre étrange est commis, et toute la population est suspecte. Rebondissements assurés.

Disponible ici.

LA VIE COMPLIQUÉE DE LÉA OLIVIER

D’après la série de romans populaires, cette production Club Illico suit Léa, une jeune fille qui vient tout juste de déménager à 500 km d’où elle est née, à Montréal. Elle laisse derrière elle sa meilleure amie, Marilou, et son amoureux, Thomas. Une série adorable à voir!

Disponible ici.