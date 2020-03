10 idées pour rafraîchir sa déco

Au printemps, en plus du grand ménage saisonnier, on a envie de renouveler son décor avec de nouveaux éléments. Pour souligner l’arrivée des beaux jours, nous vous proposons 10 petits changements déco qui feront toute la différence.

1. Bonjour soleil

On remplace nos rideaux opaques pour un voilage translucide ou un modèle léger afin de ne pas perdre une miette des précieux rayons du soleil. On ouvre les fenêtres pour rafraîchir l’air ambiant.

2. Injection de couleur

Pour un coup de pep instantané, on repeint un mur d’une teinte lumineuse comme un bleu poudreux ou un rose pastel.

3. En mode été

On remise les couvertures en laine, les lourdes couettes, les coussins et les tapis en fourrure. On habille le lit avec du coton et du lin frais et de couleurs qui rappellent les vacances.

4. On allège notre inventaire

Rien de plus agréable de que profiter de nos placards aérés, de trouver nos accessoires bien rangés dans des compartiments. Pour s’aider, on se munit d’accessoires d’organisation (paniers, diviseurs, etc.) et on en profite pour harmoniser les cintres. C’est plus joli!

5. Un zeste de modernité

Parfois, l’achat d’un simple élément de mobilier suffit à transformer le décor. Une chaise colorée? Une petite table d’appoint dont la forme est originale? Une console qui a du style? Des roulettes à notre table de tous les jours? L’idée est de briser l’effet «kit » tout en ajoutant un élément-vedette au goût du jour.

6. Vitamines estivales

On ajoute un zeste de bonne humeur en troquant notre vaisselle et nos linges de table habituels pour des imprimés, des nuances gaies, des motifs pimpants. Sourires garantis!

7. On se met au vert

Les plantes vertes – ou de simples feuilles achetées pour pas cher chez le fleuriste – ajoutent un supplément de vie et de couleur dans le décor. C’est l’accessoire déco qu’il nous faut!

8. On invite l’extérieur à l'intérieur

On ose les meubles d’osier dans la maison, les lanternes de jardin rassemblées sur la table de la salle à manger ou l’arrosoir sympathique déposé dans le vestibule comme accessoires déco.

9. On joue les stylistes

À la cuisine, au salon ou au bureau, après une bonne séance de grand ménage où l’on se débarrasse de tout ce qui est inutile, on réorganise nos objets de tous les jours en jolies compositions en jouant avec les formes et les matières.

10. On s’offre des fleurs

C’est une petite dépense, certes, c’est une façon d’embellir l’espace et d’ajouter de la couleur. Un luxe accessible!