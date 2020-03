Les 8 routes les plus dangereuses au monde pour s'évader du quotidien

Si les routes du Québec sont parsemées ici et là de nid-de-poule, vous serez peut-être surpris de savoir que nous ne sommes pas les pires au monde. Quand on se compare, on se console, non? Question de s'évader un peu, voici une liste qui vous fera voyager.

• À lire aussi: Les 10 plages les plus dangereuses au monde

1. Dalton Highway, Alaska

Cette route, qui a été construite en 1974 pour approvisionner le réseau pipelinier Trans-Alaska, est l'une des plus isolées au monde. Seuls trois villages se trouvent le long de ses 666 kilomètres. Pour toutes ces raisons, il est recommandé de ne faire le plein de provision et de s'assurer que la voiture peut tenir la route. Sinon, gare à vous...

2. Tunnel de Guoliang, Chine

Creusé dans un flanc de montagne par 13 villageois, ce tunel de 1 200 mètres est l'un des plus impressionnants au monde. Sa dangerosité vient aussi du fait que le passage ne fait que 4 mètres de large par 5 mètres de haute. Il vaut mieux être un chauffeur averti pour s'y aventurer.

3. Route des Yungas, Bolivie

La route de la « mort » a longtemps été la seule qui reliait Los Yingas à la capitale bolivienne, La Paz. Si des centaines de gens y périssent chaque année, ça n'empêche pas les locaux de s'aventurer sur ce chemin situé à 4 000 mètres d'altitude. À vos risques et périls!

4. Route du Karakorum, Chine-Pakistan

Près de 1000 travailleurs ont perdu la vie durant la construction de cette route, qui est sujette aux glissements de terrain et aux chutes de roches. Les intempéries abîment, encore aujourd'hui, cette route qui est située à 4 714 mètres d'altitude. Auriez-vous le vertige?

5. Route de l’Atlantique, Norvège

Bien qu'elle offre une vue impressionnante, cette route qui fait un peu plus de 8 kilomètres reste l'une des plus dangereuses au monde, en raison de ses virages serrés. Attention de ne pas y aller lorsque le temps est maussade, car la visibilité est nulle.

6. Col de Zojila, Inde

Situé entre l'Inde et le cachemire, ce col montagneux est ce qu'il y a de plus dangereux. Située dans l'Himalaya, cette route est difficile à traverser en raison de l'état de sa chaussée, qui laisse à désirer.

7. Col du Stelvio, Italie

Composé d'une cinquantaine de virages tous plus étroits les uns que les autres, cette route en serpentin donne le vertige à tous ceux qui y circulent. En contrepartie, ses vues ne laissent personne indifférent, tellement elles sont belles.

8. Route de Tianmen Shan, Chine

Les images de cette route sont spectaculaires. Toutefois, nous ne sont pas prêts à en dire autant de ses conditions de conduite. Il s'agit de la route la plus risquée que vous aurez à prendre en Chine. Toutefois, vous n'êtes pas obligés de l'emprunter puisqu'un téléphérique a été installé pour se rendre au sommet.