Une maison au décor neutre qui est tout sauf monotone

Dans cette belle maison géorgienne de Toronto construite au cours des années 1900, on a fait la preuve qu'il est possible d'aménager un intérieur intemporel sans se cantonner dans des choix de beige ou de gris, qui peuvent vite devenir monotones. Des tons chaleureux de brun et de doré, jumelés à des nuances profondes comme le vert, signent ici un décor personnel et sobre qui traversera bien le temps.

Quand ils ont acheté la maison, Brad et Jen ont pris la décision de la redécorer plutôt que de la rénover, afin d'économiser. «Cela ne les a pas empêchés d'apporter des modifications importantes. Ils ont notamment choisi de métamorphoser les armoires de cuisine en changeant leur couleur, et ils ont fait des acquisitions judicieuses pour rendre chaque pièce fonctionnelle pour eux et leurs deux enfants, Rowan et Carson, âgés de 9 et 12 ans», raconte la designer Ashley Montgomery, qui les a aidés à aménager leur nouveau chez-soi.

«Les proprios désiraient un décor intemporel, mais loin des ambiances figées et sans âme: je leur ai proposé une palette de couleurs qui revisite les idées qu'on se fait à propos des teintes neutres, ainsi qu'un mariage équilibré d'éléments actuels et vintage, qui met en valeur le charme et l'histoire de cette maison ancienne.»

SALLE À MANGER

La table en bois blanchie à la chaux, les chaises de ferme noires, les poteries et un tapis vintage à rayures créent une atmosphère campagnarde accueillante. Le lustre en laiton apporte la touche dorée, fil conducteur du décor.

Lauren Miller

Aménagement de la maison Ashley Montgomery, designer, Ashley Montgomery Design • Table LD Shoppe • Chaises Stylegarage • Luminaire Elte • Poteries Smash Salvage

CUISINE

Lauren Miller

Comptoir en ardoise (îlot) Ciot • Revêtement en placage de chêne (îlot) Drôrs • Peinture Forêt boréale AF-480 (armoires) Benjamin Moore • Suspensions Union Lighting and Furnishings • Tabourets cb2.ca

Les armoires, autrefois grises, ont été repeintes en vert sauge, une teinte à la fois délicate et riche qui personnalise la pièce. Pour illuminer le lieu, la designer a proposé de faire couvrir les dosserets d'un carrelage blanc à l'effet brique. Au-dessus de l'îlot, qui se distingue par son grand plateau en ardoise, les deux suspensions en verre modernes sont ponctuées de détails en laiton qui s'accordent harmonieusement aux éléments de quincaillerie.

Lauren Miller

Lauren Miller

Tableaux vintage Vintage Fine Objects • Bols par l’entremise d’Ashley Montgomery Design

SALON

Lauren Miller

Canapé et tables d'appoint en bois cb2.ca • Fauteuils LD Shoppe • Table basse Gu • Lustre, appliques et tapis Elte • Stores Fine Decor • Coussins The Citizenry

Le canapé est neuf, les luminaires aussi, mais ils s'harmonisent à merveille aux meubles et objets vintage, comme la table basse ancienne et le miroir, au-dessus du foyer, hérité de la grand-mère du propriétaire. «Nous avons peint l'habillage du foyer en blanc pour qu'il paraisse moins massif», explique Ashley. Des coussins et un tapis à motifs noirs sur fond blanc et une imposante plante d'intérieur donnent un petit look californien décontracté à l'ensemble.

Lauren Miller

Objets déco sur le manteau de cheminée par l’entremise d’Ashley Montgomery Design • Chandelier sur la table basse Vintage Fine Objects

VÉRANDA

La véranda est l'endroit préféré des proprios pour prendre le café du matin. La lumière, omniprésente, met en valeur la richesse des textures du mobilier et des accessoires. Le luminaire et les stores romains se font le plus discrets possible pour laisser l'espace aéré.

Lauren Miller

Canapé et table basse Restoration Hardware • Luminaire Rejuvenation • Stores Fine Decor • Tapis overstock. com • Coussins et bol par l’entremise d’Ashley Montgomery Design

COIN TÉLÉ DES ENFANTS

Un pouf géant en cuir, un canapé modulaire recouvert de tissu haute performance et un tapis épais et résistant: tous les éléments ont été choisis pour leur confort et leur facilité d'entretien. «Les garçons adorent faire du surf. Ce sont eux qui ont choisi le cadre Make Waves», raconte Ashley.

Lauren Miller

Canapé article.com • Pouf et tapis cb2.ca • Paniers June Home Supply • Coussins Ikea et cb2.ca • Cadre Tappan Collective

BUREAU DES ENFANTS

Près du coin télé, chaque garçon profite d'un espace bureau (celui qui n'est pas montré est organisé de la même façon et s'adosse au mur opposé). Comme les enfants grandissent vite, on a pris soin de choisir des tables de travail et des chaises à hauteur réglable. Classeur et babillards permettent de maintenir l'ordre.

Lauren Miller

Bureau, panneaux en liège et horloge Ikea • Fauteuil de bureau EQ3 • Lampadaire et luminaire avec lettrage article.com • Accessoires par l’entremise d’Ashley Montgomery Design

CHAMBRE PRINCIPALE

Lauren Miller

Lit et tête de lit EQ3 • Literie et coussins The Citizenry • Commode et tables de chevet RH Teen • Lampes de chevet Elte • Suspension TripleSevenHome, sur etsy.com • Tapis Smash Salvage • Tableau Christine Flynn

La pièce est des plus reposantes grâce aux teintes foncées, à la symétrie de l'aménagement et à la déco rafinée, mais tout en sobriété. Bien qu'il soit récent, le lit en noyer s'accorde à la perfection avec les tables de chevet et la commode vintage gris-bleu. Comme dans les autres pièces de la maison, le doré apporte une dose de chaleur et de modernité.

Lauren Miller

SALLE DE BAINS PRINCIPALE

Lauren Miller

Fonctionnelle et charmante avec ses trois carrelages di érents, dont l'un à motifs contrastés, la salle de bains n'a nécessité que des interventions minimes de la part de la designer. Pour rehausser l'endroit tout blanc, elle s'est contentée d'introduire des matériaux naturels: un panier tressé pratique pour ranger les serviettes, un pont de bain en bois qui rend l'heure du bain encore plus agréable, puis des foutas, ces serviettes au tissage fin qui sèchent hyper rapidement.

Lauren Miller

Pont de bain en bois et fouta par l’entremise d’Ashley Montgomery Design • Panier Ikea