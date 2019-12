Alcool : 7 conseils pour mieux gérer votre consommation pendant les Fêtes

En collaboration avec

Le temps des Fêtes en est un de festivités, de réjouissances... et de soupers arrosés. Pourtant, nul besoin de vous restreindre au-delà du raisonnable afin de profiter convenablement de vos veillées autour de la table!

Voici quelques conseils pour boire avec modération durant la période des fêtes.



1. Faites attention à ce que contient votre verre

Afin d’éviter les maux de tête et de coeur, refusez les boissons trop sucrées comme les punchs ou les cocktails à teneur élevée en jus et en sirops. Surveillez également les trop nombreux mélanges au cours d’une même soirée. Assurez-vous enfin de manger en buvant pour prévenir la manifestation hâtive des effets de l’alcool.



2. Contrôlez votre consommation

Buvez lentement et prenez le temps de terminer votre verre avant qu’on vous en resserve un autre. Pour boire autre chose que de l’alcool ou pour diminuer la quantité que vous ingérez, essayez de concocter des cocktails avec de l’eau gazéifiée ou du kombucha. Mieux encore, alternez les verres d’alcool avec une boisson qui n’en contient pas!



3. Hydratez-vous

Buvez suffisamment d’eau au cours de la journée, soit entre 1.5 et 3 litres. Si vous comptez consommer de l’alcool, augmentez cette quantité: lors de vos soirées, ayez toujours un verre d’eau à proximité et assurez-vous de le porter à vos lèvres régulièrement.



fizkes - stock.adobe.com

4. Ne croyez pas les racontars

Sachez qu’il n’y a pas de cure pour la gueule de bois. La seule manière de l’éviter, c’est de ne pas boire ! Si toutefois vous avez donné dans l’excès, reposez-vous et réhydratez-vous à l’aide de boissons à teneur élevée en électrolytes, comme les boissons sportives, par exemple, ou un mélange de jus d’orange, d’eau et de sel. Vous connaissez le dicton: la modération a bien meilleur goût !



5. Respectez les limites recommandées

Pour une femme, on recommande un maximum de deux consommations par jour sans excéder 10 par semaine. Pour homme, on calcule trois consommations par jour et 15 au total pour la semaine, maximum. Une consommation équivaut à un verre de bière (340 ml à 5% d'alcool), un verre de vin (140 ml à 12% d'alcool) ou de vin fortifié (85 ml à 20% d'alcool), 1,5 oz de spiritueux (45 ml à 40% d'alcool) ou deux verres de cidre (140 ml à 6% d'alcool).



6. Suivez les réglementations des professionnels de la santé

Pour diverses raisons, plusieurs médicaments ne font pas bon ménage avec l’alcool. Leur mélange pourrait décupler les effets indésirables, accentuer les effets de votre médication ou même en faire augmenter la toxicité. Seul un professionnel de la santé comme votre pharmacien ou votre pharmacienne pourrait vous aiguiller sur les précautions à prendre en ce qui a trait à l’alcool et vos médicaments.



7. Prenez soin de votre sommeil

Un des mythes tenaces sur la consommation d’alcool est qu’elle permet un sommeil plus profond. Or, l’alcool nuit plutôt à la qualité du sommeil et peut même exacerber certains de ses troubles, comme l’insomnie, l’apnée du sommeil et les ronflements.

Vous avez des questions sur votre consommation d’alcool durant la période des Fêtes? Votre pharmacien ou votre pharmacienne pourrait répondre à certaines de vos questions.