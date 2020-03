Les suggestions lecture de Frédérique Dufort

L'auteure nous présente quelques livres intéressants pour ce temps d'arrêt.

Rendez-vous à Tourville

Pierre Rancourt

VLB

Rendez-vous à Tourville est un rendez-vous avec une époque et les nombreux souvenirs qui y sont associés. À travers le regard de Daniel Boisvert, 9 ans, on redécouvre les années 50 et toute la fascination entourant cette période, que ce soit en pensant au train au charbon ou à vapeur, aux mœurs d’antan, au dur labeur des travailleurs qui se gardaient de vivre leur passion pour pouvoir nourrir leurs énormes familles, et aux non-dits entre les nombreux membres de celle-ci. Le tout, au moment où l’arrivée de la télévision révolutionne nos foyers, permettant à des idoles comme Janette Bertrand de se faire une place dans nos vies. Une lecture empreinte de nostalgie, provoquant fous rires, mais aussi petits reniflements, en se remémorant un chapitre de l’histoire du Québec et de ceux qui l’ont composé.

Le premier qui rira

Simon Boulerice

Nomades

Alice, la mère monoparentale qui trouve son petit bonheur dans ses rendez-vous hebdomadaires au Club du rire. Xavier, le jeune collégien qui croyait se fondre dans le décor alors que sa différence lui permet de se démarquer sans le vouloir. Gabriel, l’éternel romantique qui cherche son bonheur dans les bras de l’autre et cumule les échecs.

Trois personnages attachants, réunis autour de ce besoin existentiel de rire pour oublier la tristesse. Une comédie dramatique touchante et poétique.

L’Enfant allergique aux écrans

Camille Pomerlo

La Bagnole

Et si la nouvelle réalité des enfants était de voir leur vie pixélisée en noir et blanc ?

C’est le cas du jeune Milo, qui voit littéralement sa vue affectée par une trop grande exposition aux écrans : ses yeux sont devenus carrés ! Une fable moderne et absolument magnifique sous forme d’œuvre graphique, à lire en version papier à l’ère du numérique.

Le début des petites étincelles

Amy Lachapelle

Libre Expression

La mort de leur amour, la fin de la vie de famille un peu monotone à laquelle elle s’était accoutumée avec les années. C’est ce qui arrive lorsque Mathieu annonce à Roxane que leur relation sera désormais chose du passé. Par où commencer alors que ça fait si longtemps qu’on s’est oubliée ?

Une histoire qui nous invite à sortir de sa zone de confort afin de créer de petites étincelles.

C’est ce que fait Roxane en choisissant de quitter l’Abitibi pour venir s’installer à Montréal afin de redécouvrir qui elle est, ou plutôt, celle qu’elle n’a jamais osée être.

Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie

Sévryna Lupien

STANKÉ

«Moi, Auguste sans nom de famille, j'allais changer le monde, s'il existait réellement.»

Non, Auguste n’est pas de ceux qui ont un grand génie, mais il possède ce don inestimable qu’est l’imagination.

Un personnage naïf, délinquant, ou simplement brillant car il pense différemment ?

Là où la candeur d’un enfant rencontre la sagesse d’une vieille âme qui sait que la plus grande richesse se trouve dans la générosité. Car même dans la pauvreté, on peut partager et s’entraider.

Livres numériques et livraison

De nombreux livres sont disponibles au format numérique sur différentes plateformes.

Également, malgré la fermeture des magasins, plusieurs offrent toujours la livraison. Vous pouvez notamment commander vos livres en ligne.

Voici quelques sites où vous pouvez vous procurer des livres numériques ou encore commander des livres version papier pour livraison :

https://www.archambault.ca/

https://www.renaud-bray.com/accueil.aspx