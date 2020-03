5 étapes pour réaliser une table à desserts décadente pour Pâques

Vous avez la chance de pouvoir célébrer la fête de Pâques avec les membres rapprochés de votre famille? La confiseuse Marie-Eve Verdier vous explique comment préparer votre table, du choix des thèmes jusqu’à la préparation des desserts et des décorations, étape par étape.

1. Thème et lieu

Tout d’abord, on doit cibler le thème, l’ambiance ou l’idée générale qu’on souhaite véhiculer avec notre design de table de desserts. On peut faire une recherche de photos qu’on aime dans des revues de décorations ou sur des sites web comme Pinterest pour s’inspirer et bien cibler notre événement.

Ensuite, on choisit l’endroit où l’on montera notre table pour savoir de quel espace nous disposerons pour faire notre montage. Aura-t-on un mur sur lequel s’appuyer? Quelle sera la longueur de la table? Et quelle sera sa profondeur? L’accès sera-t-il adéquat pour le nombre de personnes invitées? Toutes ces questions sont importantes.

2. Couleurs et tissus

Maintenant, on choisit environ trois couleurs. La première sera plus neutre et globale. La couleur secondaire sera présente dans plusieurs desserts, présentoirs et/ou nappe décorative en superposition. La troisième sera la touche d’accent surprenante qui viendra compléter le tout avec des fleurs, des cadres, des objets déco, des billes ou des pailles décoratives sur les desserts.

On part à la recherche de nappes, de panneaux de rideaux, de napperons et de tissus qui nous plaisent et qui s’agencent avec les couleurs choisies. On peut oser les motifs tout en restant dans les couleurs décidées au départ.

L’idéal est de tout trouver à la maison, mais si on doit effectuer des achats, on privilégie des friperies, des magasins à grande surface ou la maison de nos amies!

3. Desserts

Quelle étape merveilleuse! Mais on doit choisir... on ne peut tout mettre! Selon moi, l’idéal est un bon dosage de sucré, de salé et de fruité.

Lorsque la liste de nos desserts est faite, on établit les portions qui conviennent aux nombres d’invités. Environ quatre petits desserts par personne. Nous pourrons dresser une liste des desserts à faire, à acheter, à commander sans faire de gaspillage d’argent ou de nourriture.

Voici quelques idées qui vous mettront l'eau à la bouche :

Sucré : Jujubes, guimauves de toutes formes et saveurs, réglisses enrobées de chocolat, mini-cupcakes, choux à la crème, biscuits décorés, macarons, suçons, beignes, carrés de Rice Krispice sur bâton décorés.

Fruité : Brochettes de fruits et chocolat, tranches de melon d’eau sur bâton, punch d’eau fruité, pommes sur bâton au caramel, fruits confits.

Salé : Bretzels enrobés de chocolat, croustilles, noix, pop corn épicé, jerky, pepperettes.