Céline Dion fête ses 52 ans : seuls les vrais fans connaîtront toutes ces informations à son sujet

Céline Dion se passe de présentation. Celle qui souffle aujourd'hui ses 52 bougies nous rend fiers. Voici 10 choses surprenantes que vous ne saviez peut-être pas à son sujet.

1. Céline Dion a déjà reçu un doctorat honorifique de l'Université Laval.

Un doctorat qu'elle a reçu pour souligner ses immenses qualités humaines et son indéniable talent artistique.

2. Céline Dion est la cadette d'une famille de 14 enfants.

Elle est née à Charlemagne, au Québec.

3. La première chanson qu'elle a composée s'intitulait « Ce n'était qu'un rêve ».

Elle l'a composé à l'âge de 12 ans avec sa mère et son frère Jacques à titre de démo.

4. Céline Dion a déjà chanté pour le pape Jean Paul II.

À l'âge de 16 ans, elle a interprété la chanson Une colombe.

5. Céline Dion s'est mariée deux fois à René Angelil.

Il se sont mariés de façon officielle le 17 décembre 1994 et ils ont renouvelé leurs voeux en 2000.

6. Céline Dion aurait vu le jour grâce au chanteur français Hugues Aufray.

C'est en entendant une chanson d’Hugues Aufray, que Maman Dion aurait été convaincue de garder le nouvel enfant qu'elle avait dans son ventre.

7. Céline Dion possède 10 000 paires de souliers.

La mode est une véritable passion.

8. Céline Dion a chanté la pièce phare du film la Belle et la bête en 1991.

Elle a aussi interprété une chanson pour la nouvelle version de ce film.

9. « My Heart Will Go On » est sa chanson la plus populaire.

C'est celle qu'elle a interprèté dans le film Titanic.

10. D'eux est l'album francophone le plus vendu au monde.

Il célèbre aujourd'hui son 25e anniversaire.