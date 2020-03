Comment planifier son potager avant l'été?

Faire un potager à la maison est une belle activité d’été qui peut devenir un passe-temps agréable. De la préparation des semences, en passant par la mise en terre, les récoltes et la préparation de recettes d'été maison, faites de notre potager une activité familiale.

• À lire aussi: 10 plantes d’intérieur parfaites pour ceux qui n’ont pas le pouce vert

Les premiers signes du printemps nous indique que nous pouvons déjà penser à planifier notre potager, que ce soit en plantant des légumes ou des fruits... allez-y avec les goûts de vos tout-petits.

Des semences pour les motivés

Pour ceux qui souhaitent vivre l’expérience de A à Z, vous pouvez commencer votre potager avec des semences à faire pousser dans la maison en attendant l’arrivée du printemps. Pour ce faire, vous devrez planter les graines de votre choix dans des pots, puis les entretenir jusqu’au moment de les transplanter. Vous aurez besoin de beaucoup d’espace et de lumière pour offrir les conditions idéales à vos petites graines afin qu’elles deviennent de beaux plants.

Toutefois, cela peut être très encombrant, long et exigeant comme façon de faire. Rendez-vous directement dans les marchés publics ou les boutiques spécialisées pour vous procurer les plants déjà grands et les mettre en terre par la suite. Il est recommandé d’attendre après la mi-mai pour planter vos fruits, légumes et fines herbes, soit après les derniers risques de gel au sol.

Des bons légumes pour les salades

Les légumes classiques et faciles d’entretien qui poussent bien dans un potager maison sont sans aucun doute les carottes, les tomates, les concombres, les radis, le kale, la bette à carde, les haricots et la laitue. Si vous voulez expérimenter un peu, notre expert Denis Grondin a déjà fait pousser des brocolis! Par contre, un plant ne produit qu’un seul brocoli. Il est préférable d’évaluer vos possibilités selon l’espace dont vous disposez et si vous êtes en mesure de le cultiver ou non. Et sachez que le plant fleurira par la suite et c’est vraiment joli!

Des fruits pour les smooties

Plusieurs petits fruits se cultivent facilement et certains plants reviennent même chaque année si vous en prenez bien soin, comme les framboises et les fraises. Par contre, ces dernières offrent de moins bons fruits d’année en année.

Des fines herbes pour les fines bouches

Pour donner du pep à vos salades vertes, salades de pâtes, grillades et cocktails, cultivez des fines herbes dans votre jardin ou sur votre balcon pour profiter de ces arômes tout l’été! Parmi les plus connues, vous y trouverez le basilic, la menthe, le persil, la ciboulette, la coriandre et l’aneth. Toutes faciles d’entretien, vous pourrez même les entrer dans la maison pour l’hiver et continuer d’en profiter pendant la saison froide.

Sachez que la menthe, le thym et la ciboulette sont des fines herbes vivaces, elles vont donc continuer à pousser à partir du même plant une fois la neige fondue. Toutefois, peu importe l’agencement de fines herbes que vous désirez obtenir, il faut à tout prix isoler la menthe!