Les 3 meilleures recettes économiques, signées Jonathan Garnier

En ces temps plus difficiles pour bon nombre de ménage, voici 3 recettes délicieuses, qui ne coûtent pas chers.

1. Pâtes au jambon et tomates séchées

En plus d'être succulente, cette recette de pâtes au jambe et tomates séchées ne prend qu'une dizaine de minuite à faire. Petits et grands seront charmés par sa simplicité. Il n'est pas surprenant que cette recette soit l'une des plus consultées de Jonathan Garnier sur notre site!

Ingrédients



250 ml (1 tasse) jambon, en brunoise

1 oignon rouge, émincé

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

60 ml (4 c. à table) tomates séchées, hachées

30 ml (2 c. à table) sirop d'érable

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

125 ml (1/2 tasse) crème 35 %

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique blanc

125 ml (1/2 tasse) parmesan, râpé

6 feuilles de basilic, hachées

4 portions de pâtes cuites

Sel et poivre au goût

Préparation

Dans une poêle chaude, faites revenir le jambon et l’oignon dans l'huile d’olive, 2 à 3 minutes.

Ajoutez l’ail, les tomates séchées, le sirop d’érable, les herbes de Provence et laissez revenir encore, 2 minutes.

Ajoutez la crème, le vinaigre. Vérifiez l’assaisonnement.

Ajoutez les pâtes et laissez finir de cuire dans la sauce.

Avant de servir, ajoutez le parmesan et le basilic

2. Pâté chinois au tofu

Dans un élan de créativité, Jonathan Garnier a repensé une recette traditionnelle des Québécois : le pâté chinois. Cette délicieuse recette plaira aux carnivores et aux végétariens, qui sont à la recherche de nouvelles inspirations culinaires.

Ingrédients

1 bloc de tofu ferme

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

1 oignon, haché fin

2 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

15 ml (1 c. à table) sucre

15 ml (1 c. à table) vinaigre balsamique blanc

30 ml (2 c. à table) sauce soja

15 ml (1 c. à table) mélange d’épices à steak de Montréal

250 ml (1 tasse) maïs en grains

250 ml (1 tasse) mais crémeux

1 l (4 tasses) purée de pommes de terre

Qs Ketchup

Sel et poivre au goût

Préparation

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

A l’aide du robot culinaire, réduisez en éclats le tofu.

Dans une poêle chaude, faites revenir le tofu dans l'huile d'olive, 2 à 3 minutes.

Ajoutez l’oignon, l’ail, les herbes de Provence, le sucre et poursuivez la cuisson, 3 à 4 minutes.

Ajoutez le vinaigre balsamique, la sauce soja et les épices à steak. Vérifiez l'assaisonnement.

Dans un bol, mélangez le maïs en grains et le maïs crémeux.

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, dans des emporte-pièces répartissez le tofu, puis la préparation de maïs, la purée de pommes de terre et laissez cuire au four, 15 à 20 minutes.

3. QUICHE TOUSQUI

Comme on essaie le moins possible de se rendre à l'épicerie, il se peut que vous vous retrouviez avec quelques ingrédients disparate. Pas de problème, Jonathan Garnier vous propose une quiche qui saura satisfaire vos ringales!

La pâte à tarte

Ingrédients

500 ml (2 tasses) farine

125 ml (1/2 tasse) beurre froid, en petits cubes

1 pincée de sel

1 œuf, le jaune

60 à 90 ml (4 à 6 c à table) eau froide

Préparation

Dans un bol, mélangez la farine, le beurre, le sel, le jaune d’œuf et l’eau, quelques minutes le temps d’obtenir une pâte homogène.

Formez un disque de pâte, enveloppez d’un film de plastique alimentaire et réservez au réfrigérateur, 30 minutes.

La garniture version 1

Ingrédients

3 œufs

125 ml (1/2 tasse) lait

500 ml (2 tasses) légumes cuits

250 ml (1 tasse) fromage en cubes (feta, cheddar, gouda, etc...)

Sel et poivre au goût



La garniture version 2

Ingrédients

3 œufs

125 ml (1/2 tasse) lait

4 tranches de charcuterie, hachée (bacon cuit, jambon, chorizo, mortadelle)

250 ml (1 tasse) fromage, râpé

125 ml (1/2 tasse) grains de maïs

125 ml (1/2 tasse) fond de pot du frigo (poivrons marinés, artichauts marinés, tomates séchées, etc...)

Sel et poivre au goût

Préparation

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

Sur le plan de travail, à l’aide d’un rouleau à pâte, étalez la pâte préparée.

Dans un moule, déposez la pâte pour couvrir le fond et les bords.

Dans un bol, fouettez les œufs et le lait.

Ajoutez du sel, du poivre et la garniture selon la version de votre choix.

Dans le moule, déposez le mélange préparé et laissez cuire au four 25 à 35 minutes selon l’épaisseur de la quiche.